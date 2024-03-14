Немає лідерів: чому добровольці з РДК чи опозиція не зможуть зірвати переобрання Путіна, — Фесенко (відео)

Громадські революції в Україні завжди були потужніші та триваліші, а їх учасники були більш послідовні та, як правило, в них брала участь не лише опозиція, а й була значна підтримка громадськості, каже політолог Володимир Фесенко.

Російські добровольчі формування, що зайшли на Бєлгородщину, жодним чином не вплинуть на переобрання Путіна, як саме і не вплине опозиційно налаштована частина РФ, яка після смерті Олексія Навального залишилась без лідера. Інші відомі учасники опозиції давно сидять за ґратами, а інші перебувають за кордоном і не можуть повноцінно протистояти Кремлю. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Володимир Фесенко.

На його думку, в російській опозиції досі не визначились як саме діяти для того, щоб підірвати процедуру легітимізації Путіна на наступний президентський термін. В Росії дійсно є соціальна база для опозиції, є незадоволені люди, але поки що вони не можуть себе активно проявити, хоча рано чи пізно це відбудеться.

Хоча за останні роки у РФ дійсно була одна єдина масова акція протесту у Хабаровську, коли там зняли та відправили в тюрму місцевого губернатора, зазначає політолог. При цьому жодних результатів це не принесло.

"Кремль дивився на ці мітинги крізь пальці тому, що вони відбувались десь дуже далеко, а не в Москві чи найближчих містах, — каже Фесенко. — Для успішного протистояння владі важливо, щоб протести відбувались в столиці, або столицях, як у випадку з РФ".

Згадуючи громадські революції в Україні політолог зазначає, що наші протести завжди були й більш потужні, і більш тривалі. Вони були більш мотивовані більш послідовні та, як правило, в цих протестах брала участь не просто опозиція або незадоволені люди, а була велика підтримка громадської думки, була парламентська опозиція, яка підтримала ці протести.

"В Росії до протестів не долучаються місцеві еліти, тому це призводить до програшу, — каже Фесенко. — Тому передумовою російських протестів має стати розкол серед еліт, потужні масштабні кризові тенденції й середній клас тоді зможе заявити про себе".

Але, тим не менш, на думку політолога, будь-які протести чи їхні спроби сьогодні вигідні Україні. Проте не з приводу якихось ось місцевих проблем, а саме проти російської агресії.

Нагадаємо, 29 лютого Європарламент поставив під сумнів легітимність Путіна. У тексті документа стверджується, що Навального вбили, а відповідальність за це несе російська влада й особисто президент Російської Федерації.