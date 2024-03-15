Путін трясе ядерною зброєю перед електоратом, але росіян лякає глобальна війна, — Швець (відео)

Своїми заявами до готовності вести переговори з іншими, але не з Україною, Володимир Путін просто демонструє зневагу до Києва. Якщо США "вмиють руки" та змусять Європу самостійно вирішувати проблему — війна буде затяжною та кривавою, зазначає політичний оглядач Леонід Швець.

Всі реляції з боку Путіна щодо готовності відстоювати територію Росії за допомогою ядерної зброї, є лише передвиборчою пропагандою. Він просто заспокоює росіян, тому що ті опитування, які все ж таки проводяться в Росії, вказують на те що населення боїться великої війни. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

На його думку, все що відбувається на так званих "нових територіях" (окупованих частинах України) мало хвилює пересічних росіян і вони навіть вже звикли до великих втрат. Але глобальна світова ядерна війна їх все ж таки лякає.

"Своїми заявами до готовності вести переговори з "великими пацанами", а не Україною, Путін просто демонструє зневагу до нас і підкреслює вигадану ним же вассальність України, — акцентує Швець. — Все це інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову просто черговий виступ перед електоратом".

Щодо анонімних представників так званих "бойових загонів Навального", які заявили, що готові підривати виборчі ділянки, щоб помститись Путіну за смерть лідера опозиції, то, на думку Швеця, це більше схоже на провокацію з боку ФСБ. Хоча, можливо, в Росії дійсно є молодь, що готова так радикально вчиняти.

"З іншого боку, такі заяви можуть відклякнути людей прийти на вибори, а для авторитарних країн, як РФ, явка демонструє підтримку лідера, — каже Швець. — Якщо люди не йдуть голосувати, то це говорить про слабкість лідера".

На думку політичного оглядача, сутність сьогоднішнього моменту полягає в тому, що Європі треба довести всьому світу, в тому числі США та Китаю, що РФ — це не просто агресивний уламок СРСР, а серйозна проблема. Якщо Сполучені Штати вмиють руки та залишать цю проблему вирішувати Європі, то вона буде вирішуватись довго й криваво.

Нагадаємо, що в опублікованій доповіді розвідки США йдеться про те, що фокус загальної стратегії РФ змістився в бік ядерних сил.

Також повідомлялося про ядерну зброю в космосі та цілі, які переслідуватиме Росія на орбіті.