Через дії ГУР спостерігаються збої в онлайн-голосуванні на виборах президента РФ, — джерело

Серед росіян вже спостерігається паніка через труднощі в онлайн-голосуванні, а ЗМІ пишуть про проблеми в роботі системи.

В день початку голосування на президентських виборах в Росії сьогодні, 15 березня, спостерігаються збої в онлайн-голосуванні. До таких дій причетні кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомили джерела Фокусу в спецслужбах.

"Інформація відповідає дійсності. Працюють кіберфахівці ГУР МО", — сказав співрозмовник Фокусу.

Впродовж ранку та в обід 15 березня про збої повідомляли одразу в кількох регіонах Росії. У тому числі проблеми в роботі спостерігалися на держпорталі "Госуслуги": ним не могли скористатися жителі Новосибірської, Тюменської, Московської та інших областей.

Керівник "Ростелекому" Михайло Осеєвський напередодні, 14 березня, повідомив, що РФ веде кібервійну з представниками української розвідки, "які вже тривалий час намагаються зруйнувати всю створену для виборів інфраструктуру".

Голосування на виборах президента РФ

Росіяни обирають главу своєї держави впродовж 15–17 березня. Причому так зване "голосування" буде відбуватися і на тимчасово захоплених територіях України.

Враховуючи цей факт, МЗС України виступило із заявою, згідно з якою подібний "виборчий процес" слід вважати нікчемним та незаконним, а включення голосів, які було отримано на незаконно захоплених територіях України, поставить під сумнів законність загального результату виборів президента РФ. Самих українців на захоплених територіях просять не брати участі у так званому голосуванні.

Зазначимо, що напередодні, 14 березня, представник ГУР Андрій Юсов пояснив мету проведення Росією "виборів" на окупованих територіях.