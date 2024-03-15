Чи треба цивільних направляти на збивання "шахедів" і чи врятує ротація від мобілізації, — Дикий (відео)

Ротація вирішує проблему тільки на найближчі пару місяців, за які треба повноцінно почати процес мобілізації. Мобільні групи ППО з боротьби з дронами-камікадзе можна підсилити за рахунок цивільних, вважає ветеран АТО Євген Дикий.

Новини про те, що на фронті нарешті проводиться ротація, гарні, але це не результат ревізії ЗСУ. Пошук тих, "хто ще не був на фронті, а перебував у тилових частинах" не зможе повноцінно замінити мобілізацію. Про це в інтерв'ю Фокусу зауважив ветеран АТО й військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, зараз ротація проводиться за рахунок тих, хто мав час відпочити чи перебував на так званому "відпочинку" в Чернігівській області. А там така саме війна, просто її інтенсивність значно менша, ніж, наприклад, під Авдіївкою, каже ветеран АТО.

"Ревізія незадіяних у ЗСУ — спробувати уникнути непопулярної масової мобілізації, проте це не покриє реальних потреб армії в 500 тисяч, — відзначає Дикий. — Проте це вже непогано, адже бійці "на нулі" завжди знали, що є ті пару тисяч, які якимось не завжди законним чином потрапили до тиловиків, хоча мали би бути разом із ними в одному окопі".

А ще Євгена Дикого хвилює інформація, яку він чув, про те, що планується зменшити кількість мобільних груп із боротьби з "шахедами" на 30% і відправити цих людей на фронт. Він каже, що в принципі так можна б було зробити, але хто ж збиватиме тоді дрони-камікадзе, щоб захистити міста України?

"Функцію зустрічі "шахедів", як на мене, у такому випадку можна було б перекласти на цивільних, — зазначає Дикий. — Думаю, що багато хто погодиться замінити це мобілізацією. А на патрулювання з мобільною ППО можна навіть знайти час і після роботи".

За словами військового експерта, ротація першочергово вкрай потрібна тим бійцям, які неадекватно довгий термін перебувають "на нулі". Наприклад, це 101 бригада "свободівців", яких тільки недавно вивели з-під Авдіївки, а вони провели там два роки без ротацій. Але замінили бійців на тих, хто мав можливість трохи відпочити в тилу. В умовному тилу, на Чернігівщині, де діють російські ДРГ.

Подібна ротація вирішує проблему тільки на найближчі пару місяців, зазначає ветеран АТО. Ну а далі вони теж втомляться й теж зазнають втрат, тобто потрібно залучати саме новобранців, яких до цього в ЗСУ не було. Ця ротація дає українському тилу час на те, щоб нарешті ухвалити закон про мобілізацію та нормально її організувати, інакше ротація виявиться просто марною.

Нагадаємо, 7 березня військовий, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що нині мобілізаційний резерв ЗСУ становить приблизно п'ять мільйонів осіб. За його словами, із 400 опитаних чоловіків 40% заявили про неготовність іти до армії.