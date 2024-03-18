Можуть летіти на 3 тис. км: у Росії тепер немає безпечного місця від дронів ЗСУ, — Яковенко (відео)

Невеличкі безпілотники можуть запускати навіть із території Росії ті, хто підтримують Україну. Сьогодні НАТО використовує досвід ЗСУ у війні нового типу, зазначає співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Україна зараз займає лідерську позицію у виготовленні дронів і різноманітних технологій цього сегменту, якими не володіють навіть країни НАТО. Київ активно підпрацьовував і зараз працює із західними партнерами в цьому аспекті, але тепер усе частіше саме НАТО звертається до України т як до експерта в умовах війни безпілотників. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів підприємець-інженер, співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Він підкреслює, що нещодавні успішні атаки українськими дронами російських НПЗ на відстані понад 800 км від українського кордону засвідчують подібний факт. Щобільше, українські інженери вже мають розробки розвідувальних дронів, які здатні протриматися понад добу в повітрі та подолати 3000 км.

"Зараз на території Московії ми можемо уражати й розвідувати об'єкти на відстані до 3000 км, і це ті технології, що публічно відомі, — каже Яковенко. — Але багато обладнання, спроможності якого не оголошують наші офіційні особи, тому про це не знають і окупанти. Буде для них неприємний сюрприз".

Якщо говорити про безпілотники, які можуть нести на собі 10, 20, 40 або більше кілограмів боєприпасу, то тут треба розуміти, що такі БПЛА мають запускати не десятками, а сотнями відразу на конкретну ціль, зазначає інженер. Саме тоді можна ефективно пробити систему РЕБ (радіоелектронної боротьби) росіян і знешкодити важливу військову інфраструктуру.

"Україна до цього активно йде, адже ми бачимо, як тисячами зараз будуються дрони, і про них подекуди згадують наші очільники, — акцентує експерт. — Саме далекобійні безпілотники мають бути важливою частиною того мільйона чи навіть декількох мільйонів БПЛА, що виготовляться в Україні цього року".

Також співзасновник DroneUA підкреслює можливість застосування невеликих ударних дронів прямо з території ворога. Безпілотники у своїй масі є невеличкою технікою, яку можуть запускати прямо в РФ люди, що підтримують Україну. Тому, на думку Віталія Яковенка, на сьогодні дійсно безпечних місць на території Росії просто не існує.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що в перші два місяці 2024 року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів.