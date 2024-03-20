Окупанти одержимі Одесою, але "об'єднатись з Придністров'ям" не зможуть, — Сергій Братчук (відео)

Використовуючи провокацію зі знищенним гелікоптером у Придністров'ї ворожа пропаганда може залякувати одеситів вторгненням, але це маячня. Жодних ресурсів для цього у РФ немає, зазначає військовий.

Окупанти акцентували свою увагу на Півдні України варварські обстрілюючи Одесу, щоб поставити під удар економічну складову регіону, можливість виходу України на міжнародні ринки та через свою одержимість "ісконно російським містом", як вони помилково вважають. Одеса для них є якимось наративом більшовицької православно-імперської ідеології, яку сьогодні сповідують у Росії. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Але, за його словами, Одеса буде боротися і не демонструє жодним чином будь-яких посувань у цьому плані. Одеса не здалась і не здасться, а тому ворог намагається влаштовувати провокації, в тому числі у невизнаному сусідньому Придністров'ї.

"Україна до знищення гелікоптери в ПМР не має жодного відношення, — зазначає Братчук. — У нас є чітка державницька позиція і про це говорить і президент і всі інші посадові особи. Україна дотримується чітких міжнародних зобов'язань".

На твердження військового, у Придністров'ї є кілька груп впливу, які таким чином можуть з'ясовувати між собою стосунки, але в розрізі саме воєнного часу. Тобто ті хто з них переможуть, будуть мати гроші від Москви або певні преференції. Можливо там будуть просити вести війська.

"Хоча я думаю цього сценарію все-таки не буде і Молдова відреагує доволі таки жорстко, — зазначає Братчук. — Є певне відчуття, що для Молдови це дуже серйозне питання".

За словами військового, зараз російська пропаганда на цьому тлі може робити вкиди про висадку десанту в Одесі. Але треба розуміти, що для висадки військово-морського десанту у ворога немає ні сил, ні ресурсу.

Раніше спецслужби Німеччини опублікували новий план, точніше наміри Росії розпочати атаки з Калінінградської області на Польщу і німці не випадково зараз б'ють на сполох. Путін не залишить спроб "воз'єднання з Придністров'ям" через Одеську область.

Нагадаємо, що у Службі інформації та безпеки Молдови попередили, що Росії спробує втрутитися в майбутні президентські та парламентські вибори та спровокувати соціальні конфлікти у Гагаузії та Придністров'ї, щоб порушити процес інтеграції Молдови до Європейського союзу.