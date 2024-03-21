"Будуть утримувати скільки захочуть": журналіст про рейд РДК та ЛСР на Бєлгородщину (відео)

Поки що армія РФ не спромоглась щось зробити з цим рейдом, а втрати окупантів зростають. Звичайно, якщо масштаб контрольованих територій буде розширюватись, то Міноборони РФ доведеться посилати туди більші сили, зазначає журналіст Олександр Матвієнко.

На сьогодні російські добровольці, що воюють на боці Росії разом з ічкерійцями продовжують утримувати населений пункт Горьківське. Все говорить про те, що військова операція за участі РДК, Легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону" та добровольців Ічкерії буде тривати стільки, скільки вони самі вирішать, а РФ не може з цим нічого зробити вже майже тиждень. Про це в інтерв'ю розповів журналіст воєнного відділу "Фокус" Олександр Матвієнко.

За його словами, російські добровольці опублікували дані щодо втрат окупантів, до яких увійшли танки, системи РЕБ, інша техніка, а також вдалось взяти в полон 27 військовослужбовців армії РФ. Звичайно, наступати на Бєлгород такими силами немає сенсу, і, можливо, цей багатоденний рейд є спробою зробити розвідку боєм і дізнатися, які у в окупантів там є сили.

"Поки що армія РФ не має сил, щоби відбивати ці наступи, — зазначає журналіст. — По штату має бути три військові угрупування: Бєлгород, Курськ і Вороніж, чиїми силами й треба б було протистояти добровольцям. Але мені здається, що російське командування не знає, що робити з цим рейдом".

За словами журналіста, звичайно, якщо масштаб контрольованих територій Бєлгородщини з боку добровольців буде розширюватись, то Міноборони РФ доведеться посилати туди більші сили. Їх можуть взяти за рахунок можливої післявиборчої мобілізації, яка може статись, щоб не знімати бойові частини з фронту.

"Хоча саму мобілізацію у РФ можна і не оголошувати, — вважає Матвієнко. — Воні й так не припинялась й триває у своєрідному "тихому режимі"".

Але тепер перед командуванням армії РФ постане дилема: куди перекидати підкріплення — на Авдіївку чи Роботине — чи може вирішать, що рідна Бєлгородщина їм важливіша, ніж чужі землі.

Нагадаємо, 20 березня у Міністерстві оборони РФ заявили, що зачистили село Козинка у Бєлгородській області від нібито українських військових, знищили до 650 "бойовиків", дві бойові броньовані машини та РСЗВ RM-70 Vampire чеського виробництва.

У відповідь бійці "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" спростували заяву російського оборонного відомства і опублікували фотодоказ присутності РДК у Козинках.