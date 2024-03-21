Для Taurus потрібен суперкомп'ютер: скільки треба ракет, щоб знищити Кримський міст (відео)

Ракети Taurus можуть працювати відразу в чотирьох специфічних режимах залежно від ситуації. Проте для повноцінного програмування буде потрібен суперкомп'ютер, що є тільки в єдиному екземплярі у Німеччині, каже журналіст Олександр Матвієнко.

ЗСУ було б дуже доречним отримати як американські далекобійні ракети ATACMS, так і німецькі Taurus. Але треба пам'ятати, що це різні боєприпаси з різною дальністю і засобами запуску. Є інформація, що для програмування німецьких Taurus взагалі потрібен суперкомп'ютер. Про це в інтерв'ю розповів журналіст воєнного відділу "Фокус" Олександр Матвієнко.

Журналіст розповів, що подібний суперкомп'ютер взагалі існує в одному екземплярі в Бундесвер. Лише він здатен повністю розкрити унікальні можливості ракет Taurus. Вочевидь ніхто його не буде передавати Україні.

"В принципі, програмного забезпечення, що є на ринку, достатньо для управління цими ракетами, — зауважує журналіст. — Але буде не можливо задіяти всі унікальні функції цього боєприпасу".

За словами журналіста, Taurus може працювати відразу в чотирьох специфічних режимах залежно від умов ведення бою. Є базовий інерційний варіант, потім є інерційний режим з GPS, режим сканування території та на випадок посиленого протистояння з боку РЕБ режим побудови 3D-мапи, щоб дістатись цілі.

"На фінальному етапі польоту ракета запустить інфрачервону головку самонаведення і знищить ціль, — каже Матвієнко. — Якщо б у нас був цей німецький суперкомп'ютер, то можна було б запрограмувати всі ці чотири режими".

За словами Олександра Матвієнка, передача ракет Taurus є суто політичним рішенням з боку прем'єра Олафа Шольца. На жаль, ракети ATACMS не зможуть замінити ці німецькі Taurus, оскільки вони не такі далекобійні: 320 км у ATACMS проти 560 км у Taurus.

І саме Taurus на думку журналіста, був би саме в пригоді для знищення Кримського мосту, як однієї з основних артерій логістики окупантів. Для цього Taurus мають спеціальний заряд, що спочатку проб'є покриття Кримського мосту, а другим зарядом вже знищить його опори.

Згідно так званого "перехоплення розмов німецьких офіцерів" стає зрозумілим, що для гарантованого знищення Кримського мосту треба 50 ракет Taurus. Але постає питання: навіть якщо Україна отримає ракети, чи зможе собі дозволити використати таку кількість саме на Кримський міст?

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus для України, а в Бундестазі — проти. На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС Даніеля Каспари, голосування в Страсбурзі показує, наскільки "ізольованим" є уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні "зі своєю лінією".