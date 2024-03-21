"Без прикриття зверху красти не можна": чому в Міноборони і Генштабі ЗСУ часто виявляють факти корупції

Чергова корупційна справа на закупівлях для ЗСУ. Колишнього військового чиновника підозрюють у незаконному збагаченні майже на 58 млн грн. Фокус з'ясував, що загрожує затриманому і в яких відділах Міноборони зберігається найбільший ризик корупції.

Колишній начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ попався на незаконному збагаченні. Військовому чиновнику вдалося з початком повномасштабної війни набути необґрунтованих активів майже на 58 мільйонів гривень, заявили в Держбюро розслідувань.

Правоохоронці стверджують, що з 2022 по 2023 роки він обзавівся автомобілем Toyota 2022 року і квартирою в Києві. Підконтрольні чиновнику компанії придбали обласну базу спеціального медичного призначення в Хмельницькій області площею 2022 квадратних метрів, 55 земельних ділянок у різних регіонах України, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Правоохоронці не вказали ім'я військового, але за даними "Української правди", йдеться про полковника Олександра Козловського.

Козловський із дружиною та її батьками закуповували продуктові набори для військових частин у чотирьох областях України. Вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, ділки забирали собі, вказують співрозмовники видання.

Корупція у вищих військових кабінетах: хто винен

Вочевидь, це не останній приклад виявлення корупції у вищих військових кабінетах. Інший нещодавній приклад — викриття на корупції чиновника Міноборони, який у 2022-2023 роках переписав на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк на 14 млн гривень.

Йдеться про начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони, яким на той час був Юрій Лісовський. Він придбав дві квартири в новобудовах, гараж і паркомісце в Києві, а також три автомобілі преміум класу, зокрема марки Lexus і BMW.

Ще одна велика справа, виявлена за підсумками розслідування в рамках аудиту Міністерства оборони, — закупівля оптової партії мінометних боєприпасів 120 мм і 82 мм боєприпасів компанією "Львівський арсенал", директором якої є екснардеп Верховної Ради Юрій Збітнєв. Організація перерахувала частину грошей іноземній комерційній структурі, яка мала поставити снаряди в Україну, але не зробила цього. У підсумку бюджет України втратив майже 1,5 млрд гривень.

Швидких результатів розслідування фактів корупції на вищих військових рівнях все ж таки не варто чекати, упевнений голова правління організації StateWatch, експерт із корупційних справ Олександр Лємєнов.

"Треба розуміти, що всі корупційні схеми у військовій галузі дісталися нинішньому голові Генштабу Олександру Сирському та міністру оборони Рустему Умєрову від попередніх керівників відомств, тому критикувати нових поки передчасно", — коментує юрист Фокусу.

Лємєнов звертає увагу, що справи про незаконне збагачення веде НАБУ, а не ДБР. Керівники Міноборони і Генштабу не зможуть встежити за всіма фактами корупції їхніх підлеглих. Тут питання до правоохоронців і НАЗК, вони повинні правильно моніторити спосіб життя топ-чиновників.

Закупівлі продуктів, пального та речей: "найприбутковіші" відділи Міноборони та Генштабу

За останні два роки зібралося досить багато корупційних справ як у Генштабі, так і в Міноборони, тому історія з Козловським та іншими чиновниками в медіа — явно не останні, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Такі ділки грабують військових і всю Україну. Чому так вийшло? Можливо, недосконала кадрова політика, не секрет, що на високі посади потрапляють не за професійними якостями, а за знайомствами. Іноді історії проливаються в публічну площину.

Селезньов згадав одеського воєнкома Євгена Борисова, який став символом корупції ТЦК.

"Стільки років грабувати жителів Одеси... Але ж він не міг діяти масштабно без прикриття зверху? Куди йде цей ланцюжок: у командування Сухопутних військ, Генштаб або Міноборони? Правоохоронці зобов'язані це з'ясувати", — пояснює він.

Найбільший ризик корупції — у закупівлях продуктів харчування, палива та речей для солдатів. Усі ці управління загрузли у схемах. Після ротацій у Міноборони і Генштабі почався аудит і випадки грабежів почали виявляти. Чим це завершиться, важко прогнозувати, адже українські суди далеко не завжди виносять справедливі рішення, особливо у воєнний час, підсумовує експерт.

Фокус раніше склав рейтинг "Війна крадіжкам не завадить: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році". Видання підрахувало, що за вкрадені українськими корупціонерами гроші можна було б купити мільйони FPV-дронів і закрити збори великих благодійних фондів.

ЗМІ підрахували, що корупційна складова в закупівлях для ЗСУ сягає до 30%. Контролюючі органи не завжди можуть перевірити контракти на забезпечення армії, укладені з незрозумілими посередниками.