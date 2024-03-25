Нові дрони Sea Baby і секретні операції: які "сюрпризи" СБУ готує Росії, — джерела Фокусу

Морський бій проти агресора вестимуть 35 нових морських дронів. Унікальні операції пройдуть і в тилу, їхня мета — знищення живої сили, військових об'єктів і підприємств, що забезпечують армію РФ.

Співробітники Служби безпеки України готують нові спецоперації проти російських окупантів у 2024 році. Головний "сюрприз" представлять нові морські дрони Sea Baby, розповіли співрозмовники Фокуса в силових структурах.

За даними джерел, до морського бою готуються 35 нових дронів Sea Baby, перший катер із цієї партії вже назвали "Авдіївка". СБУ готується до нових надсекретних операцій, але не розкриває детальних планів. Усі ці дії наблизять перемогу України над РФ.

Морські дрони використовують уже не як дрони-камікадзе, а як багатоцільові платформи. Безекіпажні катери можуть виконати бойове завдання і повернутися назад, на них можна ставити різне озброєння і досягати складних цілей.

"За допомогою морських дронів знищено 11 військових кораблів Чорноморського флоту Росії. Російські кораблі змушені ховатися в інших портах, зокрема в Новоросійську", — вказують співрозмовники.

СБУ проводить спеціальні операції на лінії фронту на морі, в повітрі та в тилу ворога. Головні цілі:

жива сила противника, військові об'єкти на полі бою, військові злочинці та зрадники України в тимчасово окупованому Криму та в Росії;

логістичні шляхи для постачання армії РФ;

підприємства, що забезпечують ВПК агресора.

З 2024 року дрони активно атакують російські НПЗ. На сьогодні вже 13 нафтопереробних заводів пошкоджено і частково виведено з ладу. У результаті експорт російської нафти впав на третину.

Нагадаємо, в Україні з'явиться Центр авіації при СБУ, до завдань якого входитиме захист суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності країни.

Фокус раніше писав про атаку дронами в ніч на 17 березня по Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї Росії. У результаті прильотів була велика пожежа в районі атмосферних колон заводу.