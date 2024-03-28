СБУ могла завадити збірці "Цирконів": коли чекати наступних ударів ракетами, — Гетьман (відео)

Багато чого залежить від того, чи погодиться Кремль масово витрачати такі цінні боєприпаси, як "Циркон". Росіяни проводять так звані точкові удари по Києву та заходу України, оскільки великого запасу ракет у них насправді немає, каже майор запасу Олексій Гетьман.

В тому, що окупанти стали застосовувати гіперзвукові ракети "Циркон" для ударів по Києву, на жаль, немає нічого незвичайного, адже це вписується в парадигму дій РФ, яку там спланували під переобрання Путіна та для подальших наступальних дій. Оскільки 88% росіян, хоча ці данні, звичайно, частково сфальсифіковані, підтримала політику очільника держави, то, відповідно, тим самим підтримали удари по мирних українцях. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, цілком можливо, що Путін планував удари по енергетичних об'єктах України ще взимку, але є підозра, що СБУ змогла заблокувати деякі можливості на постачання критично важливих комплектуючих до російських ракет. Тому зібрати "Циркони" вдалось тільки зараз.

"Перші атаки на Київ мали розвідувальний характер, — акцентує Гетьман. — Окупанти кружляли над Україною, дивилися, як працюють наші системи ППО, наскільки можуть протистояти системи радіоелектронної боротьби й таке інше. Потім вже проводились конкретні атаки".

На сьогодні росіяни проводять так звані точкові удари Києва та Заходу України, тому що великого запасу ракет у них на справді немає, каже майор запасу. Звичайно, є на складах приблизно 800 штук різних "Кинджалів", але якщо їх масово використовувати, то потім можна залишитись взагалі без ракет.

"Хоча, звичайно, ніхто не може дати гарантій, що в якийсь день окупантам не припаде на думку влаштувати запуск відразу 50-100 ракет, — зазначає Гетьман. — Тому сьогодні все залежить від того, чи погодиться Кремль масово витрачати такі цінні боєприпаси".

На думку експерта, новітніми ракетами "Циркон" масово ворог атакувати не зможе. Російський ВПК не виготовив їх значну кількість і піднакопичити їх можливо лише десь на середину квітня.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що військові розпочали полювання на пускові установки ракет "Циркон". Він пояснив, що завдання ускладнює їхня мобільність.

27 березня партизани руху "Атеш" зафіксували у бухті Севастополя малий ракетний корабель проєкту "Каракурт". Ці корвети є носіями трьох типів ракет, серед них — "Циркон".