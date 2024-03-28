Час нестандартних підходів: Повітряні сили розповіли, як захистити Харків від авіабомб (ексклюзив)

Військові ЗСУ часто шукають нестандартні підходи в боротьбі з повітряними загрозами. Проблему з носіями керованих авіабомб можна вирішити в повітряній дуелі з винищувачами F-16, яких досі немає. У підсумку Києву доводиться просити Захід відправити більше систем ППО.

Російські військові намагаються знайти дешеві та масові засоби ураження українських міст. Проводиться модернізація радянських бомб ФАБ-250, запаси яких на складах РФ обчислюються сотнями тонн. Про це розповів Фокусу речник Повітряних сил (ПС) ЗСУ Ілля Євлаш.

"Бачимо застосування нового типу керованих авіабомб по Харкову. Це були модернізовані снаряди, запущені орієнтовно з відстані 70-80 кілометрів від місця попадання", — констатував військовий.

Євлаш підкреслює, що ЗС ЗСУ в змозі боротися із загрозами від керованих аваіабомб і робили це раніше. Насамперед треба боротися з носіями — винищувачами Су-34 і Су-35.

"Це буде набагато ефективніше, дозволить відігнати ворожу авіацію від лінії зіткнення. Ми намагаємося закрити небо на найнебезпечніших напрямках, але лінія фронту і територія України дуже велика. Доводиться шукати нестандартні підходи, маневрувати, щоб наявними силами і засобами боротися з повітряними загрозами", — коментує речник ПС ЗСУ.

За його словами, ще один новий виклик — це застосування ворогом гіперзвукових ракет "Циркон", які долітають до Києва з Криму за кілька хвилин.

"Саме тому перші особи України і просять у Заходу більше систем ППО", — підсумував Євлаш.

Фокус раніше докладно описував наслідки першого з початку великої війни з РФ бомбардування Харкова снарядами УМПБ Д-30СН. Удар авіабомбою стався одночасно з поширенням чуток про намір Росії "оточити" місто.

Нагадаємо, винищувачі F-16 мають збивати бомбардувальники ЗС РФ, що несуть керовані авіабомби. Скидання сотень плануючих бомб на день руйнує оборону ЗСУ і дозволяє просуватися штурмовим групам росіян.