Росія випробувала в Харкові нову бомбу УМПБ Д-30СН: чи пов'язано це з чутками про наступ на місто

Вибух російського боєприпасу пошкодив майже 15 житлових багатоповерхівок Шевченківського району. Масштаби загрози для міста-мільйонника очевидні: окрім ракет С-300 і безпілотників Shahed тепер доведеться ховатися і від бомб. Фокус з'ясував, чому РФ застосувала боєприпаси УМПБ Д-30СН на третій рік великої війни одночасно з поширенням чуток про підготовку вторгнення в регіон.

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Від початку повномасштабного російського вторгнення Харків зазнав першої атаки керованими авіаційними снарядами. Зазвичай ЗС РФ випускають подібні бомби по області, але 27 березня в житловий квартал Шевченківського району міста влучили два виготовлених на базі бомб ФАБ-250 боєприпаси УМПБ Д-30СН.

Від вибухів загинув 59-річний чоловік, який їхав на велосипеді біля будинку. Також постраждали 19 осіб, з них — четверо дітей віком від трьох місяців до дев'яти років.

Один зі снарядів влучив у школу, другий — на дитячий майданчик між житловими будинками. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.

Шевченківський район розташований на півночі міста. До кордону з Росією відстань по прямій — близько 30 кілометрів, а до Бєлгорода — до 70 кілометрів.

Відстань від Шевченківського району Харкові до Бєлгорода — приблизно 70 кілометрів

Чи можливі "килимові бомбардування" Харкова

УМПБ Д-30СН зроблено на основі бомби ФАБ-250, запаси якої на складах РФ обчислюються сотнями тонн. Приєднаний до неї турбореактивний двигун збільшує дальність польоту, але поки незрозуміло, наскільки модернізація масова, пояснює Фокусу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Новина, звісно, не дуже хороша, але якби Росія поставила випуск снарядів на конвеєр, вона б застосувала кілька десятків бомб в один момент. Ми ж говоримо тільки про дві штуки. Чи будуть окупанти скидати їх у перспективі? Точно будуть, але для розуміння масштабів загрози має пройти час. Так було і з ракетами: виробництво "Цирконів" налагодили, але наймасованіший удар у 122 ракети був у грудні минулого року (29 грудня 2023 року армія Росії випустила по Україні 36 дронів Shahed і 122 різні ракети бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-22М3, а також винищувачами МіГ-31К і Су-35, — ред.)", — коментує фахівець.

Як приклад масованих бомбардувань Чернік наводить операцію Linebacker II авіації США, проведену з 18 по 29 грудня 1972 року проти військових об'єктів та інфраструктури Північного В'єтнаму. Бомбардувальники B-52 скинули близько 20 000 тонн снарядів на Північний В'єтнам, зрівнявши із землею все на площі 30 футбольних полів. Під час операції B-52 здійснили 741 літаковиліт.

У виробництво бомб УМПБ Д-30СН вкладають гроші та ресурси, але воно йде не настільки швидкими темпами, щоб по-справжньому змінити сценарії на фронті, впевнений Черник.

Вихід для України один — боротися з установками і літаками, які скидають УМПБ Д-30СН. Зробити це в Харкові непросто: авіацію збивають лише західні передові комплекси ППО типу Patriot, а ось установки БМ-30 "Смерч", які випускають ці снаряди, можна вразити безпілотниками, зазначає полковник запасу.

Чи пов'язані запуски УМПБ Д-30СН із наступом на Харків?

Застосування авіаційних боєприпасів великої потужності не свідчить про намір Росії наступати на Харків. Потенційний сухопутний удар можливий за наявності мінімум 40-тисячного контингенту на кордоні. Росіяни не сховають настільки велике скупчення військ, його одразу помітить українська та західна розвідка, продовжує Черник.

"Якщо загарбники знайдуть до 15 000 осіб і кинуть їх на забій, це інше питання. Сили і резерви ЗСУ відіб'ють атаку ворога", — зауважив він.

На думку директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих, застосування УМПБ Д-30СН може бути однією зі складових інформаційно-психологічних операцій Москви. Меседжі про знищення Харкова та Києва підкріпили авіаударом заради нагнітання паніки серед мирного населення.

"Зазначу, що противник отримав нові й дешевші інструменти для атак по цивільних. УМПБ Д-30СН в ціні набагато менші за снаряди до комплексів ППО С-300, ціна яких доходить 2 млн доларів", — говорить він Фокусу .

Авіабомби також можуть нести велику кількість вибухівки до цілі, а засобам ППО важко на них реагувати, уточнює Рябих.

Боєприпас УМПБ Д-30СН: короткі характеристики

Точні характеристики дальності УМПБ Д-30СН невідомі. Універсальний міжвидовий плануючий боєприпас (УМПБ) має діаметр 30 сантиметрів, важить 250 кілограмів і здатний нести будь-який вражаючий елемент.

Снаряд є російською копією американської бомби GBU-39/B SDB, випускати його можуть як авіаносії, так і реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Торнадо-С". Дальність застосування бомб може доходити до 70 кілометрів.

Бойова частина бомби руйнує бетонні перекриття, прилітаючи по житлових будинках вона викликає сильні руйнування. Масове застосування може УМПБ Д-30СН сильно змінити ситуацію з безпекою в Харкові.

Виготовленим на базі ФАБ-250 боєприпасом УМПБ Д-30СН у ніч на 10 березня 2024 року вдарили по житловій забудові Мирнограда Донецької області.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня в Бєлгородській області РФ чули вибухи. Системи ППО, як запевняє влада, збила 13 повітряних цілей на підльоті до Бєлгорода.

Фокус раніше писав, що ЗС РФ 25 березня двічі за день вдарили по Україні ракетами. У першу половину дня вибухи були в Києві, а до вечора — в Одесі.