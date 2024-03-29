Путін не забув про Київ та Харків, але поки не вистачає сил: Кремль чекає виборів у США, — Шарп (відео)

Минулорічна мобілізація до армії РФ здійснювалась заради поновлення великих втрат під Бахмутом та Авдіївкою. Якщо Захід продовжуватиме скупу підтримку ЗСУ, то Путін може знову спробувати наступ на Харків чи Київ, каже експерт Давид Шарп.

У Путіна не зниклі плани захопити Київ чи інші великі міста України, але, як в тому старому кавказькому тості "є бажання, але немає можливостей". Кремль неодмінно буде намагатись досягти повного захоплення значної частини території України або створення якійсь квазі держави на окупованих територіях. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

Він зазначив, що Путін "обламав зуби" об мегаполіси у 2022 році й зараз буде намагатись взяти під контроль хоча б адміністративну територію Донеччини. Це дозволить продемонструвати російському суспільству принаймні якийсь результат на третій рік війни.

"Захоплення Бахмута та Авдіївки величезною ціною — це ті територіальні успіхи, які лише на маленький крок наблизили Кремль до мети так званої "Спецоперації", — каже Шарп. — Але спроб захопити Харків або оточити Харків, вже не кажучи про Київ, і далі змусити міста до здачі, аналітики сьогодні не бачать".

Для цього потрібно набагато більше військ і не просто людей, а й техніки, обладнання. Минулорічна мобілізація у РФ здійснювалась заради того, щоб прикрити діри у втратах при "м'ясних штурмах" того ж Бахмуту чи Авдіївки, каже експерт. Про подальший глобальний наступ не могло йти й мови.

"Проте мобілізаційні процеси в армії РФ не припинялись, а на тлі послабленої допомоги Заходу для ЗСУ ворогу все ж таки вдається з величезними втратами потрохи просуватись на декілька сотень метрів в тих чи інших місцях фронту, — зазначає військовий оглядач. — Але якщо проведуть велику мобілізацію і наберуть багато людей, то можна буде принаймні робити висновок про те, що буде якась амбітна спроба захопити Куп'янськ".

У Путіна поки що йде похід на Кліщіївку, але й від Києва він не відмовляється, тому невдовзі можемо побачити конкретні мобілізаційні заходи у РФ, відзначає експерт. За його словами, Кремль чекає президентських виборів у США й у разі обрання Дональда Трампа розраховує на значне зменшення допомоги Україні, що полегшить Москві багато задач на фронті.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що РФ створить 2 нові армії, однак вони з великою ймовірністю зіштовхнуться із серйозними проблемами. За даними британської розвідки, противнику раніше вдавалося укомплектовувати підрозділи особовим складом, проте з усім іншим ЗС РФ регулярно зазнають труднощів.