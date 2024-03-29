"Циркони" запускатимуть по Києву, а не по Одесі: чому Patriot та SMP/T можуть не врятувати столицю (відео)

ЗРК SMP/T краще підходить для захисту Одеси, адже вже доведено, що він збиває російські ракети "Онікс", якими й б'ють по місту окупанти. "Циркони" дуже дорогі, тому Москва буде їх запускати тільки по найважливіших цілях, щоб перевірити ППО від країн НАТО, каже аналітик Олександр Коваленко.

Українська ППО на базі західних систем SMP/T довела свою ефективність у боротьбі із ракетами "Онікс", а ось Patriot поки що з такою ракетою не зіткнувся. Свої унікальні "Циркони" ворог застосовуватиме для спроб пробиття ППО столиці, а витрачати на Одесу їх не буде: там використовують "Кинджали" та "Онікси". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, є певна система запуску тих чи інших ракет по містах України. Наприклад, Одеса більш за інших страждає від П800 ("Онікс"), а Харків від "Кинджалів".

"Попри те, що "Циркон" є протикорабельною ракетою, окупанти спромоглись налагодити її запуск з наземних пускових установок, — каже експерт. — Її головна небезпека в замаскованості пускової установки та у гіперзвуковій швидкості. Коли винищувач МіГ-31К з "Кинджалом" тільки підіймається з російського аеродрому Саваслейка, то Україна відразу про це знає і готується, а МіГ ще має подолати певну відстань до скидання ракети. А ось запуск "Циркону" можна відстежити тільки після старту, а до цілі він долітає менше ніж за хвилину".

На думку Коваленка, росіяни не будуть витрачати безумно дорогі "Циркони" для обстрілів Одеси чи Харкова. Для цього є замасковані стартові установки, що, як не прикро, дозволяють обстрілювати міста України "Кинджалами".

"Кремль реально хоче перевірити можливість ППО Києва, що базується на системах SMP/T та Patriot. Росіяни хочуть знати, як діятиме ППО НАТО проти їхніх ракет, — акцентує аналітик. — оскільки у Києві зараз найкраща ППО не тільки в Україні, але й у Європі, то наступні удари "Цирконами" можуть бути саме по столиці".

На його думку, якщо окупанти розташують свої пускові установки з гіперзвуковими "Цирконами" поблизу кордонів, наприклад, на Брянщині, то це буде величезною проблемою для столичної ППО — вона просто може не встигнути зреагувати. Річ не у технічній можливості збити ракету, вона є, а у швидкості реакції на небезпеку, зазначає аналітик.

Нагадаємо, журналіст Олександр Матвієнко пояснив, чому ракету "Циркон" наразі можна вважати найнебезпечнішою ракетою з усього арсеналу РФ.

Офіцер запасу Олексій Гетьман заявив, що в ударах "Цирконами" немає нічого незвичайного. За його словами, перші атаки на Київ були розвідувальними.