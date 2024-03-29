На Одещині школяр помер під час гри за комп'ютером: медики розповіли подробиці

Тіло 14-річного онука виявила його бабуся — він сидів за ігровим кріслом біля комп'ютера без ознак життя. Медики розповіли Фокусу, що намагалися реанімувати дитину, але безрезультатно.

В Одеській області знайшли тіло 14-річного хлопця. Він помер, граючи в комп'ютерні ігри. Про це повідомили в телеграм-каналі "Х* Одесса".

Інцидент стався 29 березня в селі Доброолександрівка Овідіопольського району. Тіло 14-річного онука виявила його бабуся — він сидів за ігровим кріслом біля комп'ютера без ознак життя.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області Фокусу інформацію про смерть 14-річного підлітка підтвердили.

"Сьогодні, 29 березня, близько 8 години ранку диспетчер отримав виклик про те, що дитина 14 років перебуває в непритомному стані й у неї відсутнє дихання. Одразу на місце з поміткою "критичний виклик" була відправлена найближча бригада екстреної медичної допомоги", — розповіли в Центрі.

Медики, які прибули на виклик, виявили хлопця вже без ознак життя. Вони намагалися його реанімувати, але ці дії на дали результату, оскільки дитина вже перебувала в стані біологічної смерті.

Причина смерті підлітка наразі невідома, його тіло відправили на судово-медину експертизу. За фактом смерті 14-річного хлопця поліція відкрила кримінальне провадження.

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