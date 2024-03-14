На Одещині знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням: подробиці

Одеські пабліки повідомляють, що застрелився 20-річний інспектор прикордонної служби. Це сталося на КПП "Удобне".

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В одному з підрозділів Держприкордонслужби в Одеській області знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням. За фактом загибелі військовослужбовця ведеться розслідування. Про це повідомляє "Українська правда".

Як повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, інцидент стався в одному з підрозділів, який дислокується у Білгород-Дністровському районі Одеськох області.

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"Так, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника – встановлюють слідчі органи", — сказав він.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі прикордонника. Також в ДПСУ через НП призначено службове розслідування.

Як пишуть в одеському пабліку "Одеса інфо", інцидент стався на КПП "Удобне" на кордоні з Молдовою.

"Сьогодні на кордоні з Молдовою, прикордонник застрелився у туалеті КПП "Удобне". Трагічний випадок шокував колег та владу, і досі невідомо, що стало причиною цього жахливого вчинку", — йдеться в повідомленні.

В пабліку "Х* Одеса" пишуть, що самогубство сталося після того, як прикордонник отримав службову зброю.

"Сьогодні вранці на КПП "Удобне", що знаходиться на кордоні з Молдовою, сталася НП. У туалеті було знайдено тіло 20-річного інспектора прикордонної служби. Як вдалося з'ясувати, чоловік одразу після отримання автомата відійшов у туалет і здійснив постріл у голову. Що спричинило такий вчинок, невідомо", — йдеться в повідомленні.

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