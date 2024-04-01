Гривня краща за долар та євро, але для депозитів: експерт про банківські вклади (відео)

Жоден банк в Україні не надасть вам вигідні умови для нарощування депозитів в доларах чи євро, на відміну від гарних відсотків за гривню. Проте треба бути обережним і не зберігати всі гроші в одній валюті, каже економіст Олег Пендзин.

Гроші, які отримала Україна у якості першого траншу МВФ на 2024 рік, будуть витрачені для соціальної підтримки громадян, а не для використання у галузі безпеки. Ці $880 млн, зокрема, підуть і на погашення боргів самому МВФ, адже Київ має перед ним попередні борги. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів Олег Пендзин, експерт економічного дискусійного клубу.

За його словами, кожне отримання від МВФ коштів — це так званий перегляд програми умов, які ставлять перед Україною. Є меморандум з Міжнародним валютним фондом, де чітко прописані "маячки", які Україна має виконати для того, щоб отримати наступні гроші.

"Більше ніж два роки ми воюємо за чужий кошт і в борг для виконання державою забов'язань перед своїми громадянами, — зазначає експерт. — Частина воєнно-технічної допомоги це "безкоштовні" гроші, які нам даються у вигляді систем ППО, боєприпасів чи іншого".

Щодо грошей українців, які намагаються зберегти їх від ризиків інфляції, то, за словами економіста, як не дивно, але сьогодні вигідніше заощаджувати саме у гривнях, ніж в доларах чи євро. Це стосується, звичайно, банківських вкладів.

"Навіть якщо подивитись на курс гривні, за останні пару років він не дуже змінився, а сьогодні банки готові у вас брати гроші під 17–18% річних, — каже Пендзин. — Долар чи євро банк візьме у вас всього під 0,5% річних".

Звичайно, акцентує економіст, що не треба всі свої гроші зберігати в одній валюти, наприклад, в гривні. Розумні люди завжди намагаються диверсифікувати ризики, а тому треба замислитись над тим, щоб розділити між валютами свої гроші у такий спосіб, аби у разі гіпотетичної девальвації інші валюти підстраховували постраждалу коштом свого зростання.

За словами Пендзина, не має особливої різниці, в чому зберігати гроші: в євро чи доларі, бо на сьогодні це дві основні валюти у світі. Хтось накопичує євро, тому що часто буває саме в Європі, а ті, хто більшу частину часу проводить в Україні — в доларах.

"Хто б що не казав, але пара долар–євро є основними світовими валютами, — каже Пендзин. — Росіяни намагались найти альтернативи у вигляді юаню чи рупій, але нічого з цього не вийшло".

Загалом, зазначає експерт, якщо українець має доларову картку, то все одно вільно розрахується нею в Єврозоні чи США або Канаді. Це саме стосується і гривневих карток, тому в цьому аспекті не треба сильно перейматися.

Нагадаємо, що 14 березня в Національному банку України заявили, що у 2024 році державний бюджет країни має отримати майже 10 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів. Раніше Фокус писав, що Україна потребує понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, щоби профінансувати видатки державного бюджету у 2024 році.