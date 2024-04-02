Telegram треба врегулювати, а TikTok ще небезпечніший, — експерти про анонімність каналів (відео)

Саме анонімність власників Telegram-каналів дає можливість розповсюджувати дезінформацію. Тут мова йде не про свободу слова, а саме про національну безпеку під час війни, вважають фахівці.

Найбільшою проблемою сьогоднішнього месенджера Telegram, проти якого Верховна Рада хоче застосувати обмеження, є наявність анонімних каналів, невідомі зв'язки з бенефіціарами, які мають сотні мільйони підписників і можливість розповсюджувати "фейки" та антиукраїнську пропаганду. Анонімний контент — це ж не про свободу слова, а про дезінформацію. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловили політолог Олексій Буряченко та голова "Міжнародної асоціації малих міст" та голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко.

За словами Чаленка, роботу з Telegram просто треба врегулювати, щоб мати швидкий контакт з адміністрацією. В аспекті дезинформації та інформаційних вкидів значно небезпечнішим є, на його думку, TikTok.

"Якщо порівняти рівень співпраці сьогодні адміністрації Telegram з українською стороною і з російськими спецслужбами, то росіянам простим рухом пальців вдається блокувати українські канали, а для нас це проблема, — зазначає Чаленко. — На початку широкомасштабної війни нашим спецслужбам довелось провести просто титанічну роботу, щоб закрити найпопулярніший пропагандистський канал ворога".

На думку експертів, зараз потрібно розв'язувати головну проблему — анонімізацію власників каналів. Українському суспільству буде корисно знати, хто стоїть за конкретними каналами, а другим моментом, звичайно, є питання національної безпеки, адже маючи змогу зливати все що завгодно в Telegram такі канали можуть грати на руку окупантам, несвідомо надаючи їм корисну інформацію.

"Якщо ви мене запитаєте напряму чи потрібно заборонити анонімні Telegram-канали, то я скажу — звичайно так. Як мінімум на час війни, — каже Буряченко. — Відверто кажучи я б їх назавжди заборонив, тому що після завершення війни Російська Федерація та її ФСБ нікуди не дінеться".

На думку експертів, не дивлячись на те що, в Україні запроваджений воєнний стан, більшість прав громадян не обмежені й відповідають Конституції. Є лише окремі статті, за якими діють обмеження щодо розповсюдження критичних данних.

Україна — це демократична держава навіть під час війни попри всі намагання розповсюдження російських наративів про якийсь авторитаризм. Україна ніколи не буде жити в авторитаризмі й цим ми відрізняємось конкретно від Російської Федерації, зазначають фахівці.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ чекала від творця месенджера Telegram Павла Дурова більше уваги до нещодавнього теракту в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї.