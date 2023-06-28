60 діб арешту: ВАКС обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради Михайлу Головку

Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА підозрюють у вимаганні хабара у підприємця, який займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та одному із колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Голові облради Михайлу Головку суд призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень, повідомляє ВАКС.

Прокурор просив для Михайла Головка застосувати запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, або альтернативу – заставу у розмірі 13 мільйонів гривень. Таку суму визначили з огляду на майновий стан підозрюваного.

Заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку, суддя ВАКС призначив тримання під вартою строком на два місяці (до 26 серпня 2023 року включно). Як альтернативу, суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень.

Що відомо про справу?

НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА під час одержання неправомірної вигоди.

За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали "на гарячому".

Раніше, 27 червня, НАБУ опублікували відео з чиновниками з Тернополя, які попалися на хабарі. НАБУ опублікували розмову голови Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської ОВА, яких підозрюють у вимаганні 2,4 млн грн у підприємця-волонтера.

У понеділок, 26 червня, стало відомо, що співробітники НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради і двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.