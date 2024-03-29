Смертельний фінал: 18-річний українець загинув, тікаючи від польських поліцейських (відео)

За інформацією правоохоронців, коли поліцейський автомобіль перегородив дорогу, водій ухилився, щоб об'їхати його, і на швидкості близько 200 км/год врізався в придорожній стовп.

У ніч на 29 березня 18-річний громадянин України намагався втекти від поліції в польському місті Ополе та розбився на швидкості 200 км/год. Про це повідомляє польське інформагентство PAP.

Трагедія сталася на Заході Польщі, коли незадовго до опівночі поліцейський патруль помітив автомобіль, який хаотично рухався з порушенням правил дорожнього руху. Поліцейські намагалися зупинити авто, вдавшись до всіх можливих засобів, однак водій продовжував рухатися з великим перевищенням швидкості в напрямку до центру міста.

Патруль, який переслідував порушника, викликав підкріплення. Коли поліцейський автомобіль перегородив дорогу, водій ухилився, щоб об'їхати його, і на швидкості близько 200 км/год врізався в придорожній стовп. Постраждалого доправили в лікарню, однак, попри всі спроби лікарів врятувати його, хлопець помер.

Поліція встановлює причини поведінки водія та обставини ДТП.

Раніше Фокус розповідав, що в ДТП розбили рідкісний суперкар Ferrari вартістю 4 мільйони доларів.

Також ми писали, що нові Volvo зможуть інформувати водія про аварії попереду.