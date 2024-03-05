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Нові Volvo зможуть попереджати водія про ДТП попереду (фото)

Попередження про аварії, автомобілі Volvo, нові Volvo
Фото: Volvo | Нові Volvo попереджатимуть водіїв про ДТП

Нові Volvo інформуватимуть водіїв про ДТП по маршруту руху. Інформація про аварії надходитиме із центрів керування дорожнім рухом та від інших автомобілів.

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Автомобілі Volvo першими у світі отримають цікаву функцію попередження про аварії попереду. Вона стане доступною для європейських моделей бренду і спочатку з'явиться у Данії. Про це повідомляє офіційний сайт Volvo Cars.

Попередження про аварії Volvo, автомобілі Volvo, нові Volvo Fullscreen
Інформація про аварії виводитиметься на дисплей авто
Фото: Volvo

Volvo зможе оповістити водія про ДТП на відстані до кількох сотень метрів — повідомлення з'явиться на дисплеї. Це дозволить заздалегідь підготуватися, бути уважнішим та зменшити швидкість перед небезпечною ділянкою дороги. Нова функція допоможе уникнути зіткнення з машиною, що потрапила в аварію, а також зменшить затори на дорогах.

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Інформація про ДТП надходитиме із центрів керування дорожнім рухом та від інших автомобілів Volvo і потраплятиме у спеціальне "хмарне" сховище. Цікаво, що його уже використовують із 2016 року для попередження водіїв про дорожні умови.

Попередження про аварії, автомобілі Volvo, нові Volvo Fullscreen
Нова функція дозволить водієві підготуватися до небезпечної ділянки
Фото: Volvo

У майбутньому в Volvo Cars планують розширити функціонал сховища та надавати водіям ще більше інформації про дорожній рух. Дані братимуться із нової європейської системи Data for Road Safety.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo повністю відмовилися від дизельних легкових авто.

Також ми писали, що в Києві бачили рідкісне купе Volvo 70-х.