"Інженерний шедевр": як складна дорога в Британії стала місцем сімейного відпочинку (фото)

Дорога складається з п'яти кругових розв'язок: машини заїжджають на неї по великому колу, а виїжджають по маленьких кільцевих розв'язках. Конструкцію жартома назвали "чарівний вихідний" через складність проїзду.

Заплутана транспортна розв'язка в місті Свіндон графства Вілтшир на південному заході Англії стала вельми популярною у водіїв. Дорогу називають "чарівний вихідний" через складність проїзду нею, пише британська газета Express.

Побудована у 1972 році дорога випускником Британської лабораторії транспортних і дорожніх досліджень Френком Блекмором складається з п'яти кругових розв'язок. Вона розташована поруч із домашнім стадіоном футбольного клубу "Свіндон Таун".

Машини їздять нею в один бік по великому колу в середині, а маленькими кільцевими розв'язками зовні — в інший бік.

Водіям сподобався складний і заплутаний проїзд дорогою

Попри складність проїзду, водії залишають захоплені відгуки на туристичному сайті TripAdvisor.

"З усіх численних кільцевих розв'язок, які ми виділили, безумовно ця — найкраща у світі. Фантастичний день для родини", — пишуть власники машин.

Інший водій вважає проїзд дорогою "приголомшливим способом підтримувати рух транспорту".

"Потрібні нерви, концентрація і рішучість, щоб підкорити цей дивовижний атракціон. Найкращі 32 секунди задоволення, які ви отримаєте у Свіндоні", — йдеться у відгуках на сайті.

Нагадаємо, у США під час сніжної бурі літній водій виїхав на зустрічну смугу на жвавому шосе в штаті Массачусетс. Чоловікові пощастило уникнути кілька аварій.

Наприкінці січня 2024 року водій снігоприбиральної машини у штаті Огайо влаштував курйозну ДТП. Близько 50 автомобілів постраждали від його дій, а 12 осіб звернулися до лікарів.