Кішка Лагерфельда і його спадкоємиця Шупетт не з'явиться на Met Gala 2023: у чому причина

Тварина залишиться вдома, про що стало відомо з її сторінки в соцмережі.

1 травня всі найвідоміші зірки шоу-бізнесу та моди зберуться на Met Gala 2023, благодійному балі Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Тема цьогорічного заходу — "Карл Лагерфельд: лінія краси". Співведучими вечора разом із засновницею заходу Анною Вінтур, головною редакторкою Vogue, будуть Пенелопа Крус, Мікаела Коель, Роджер Федерер і Дуа Ліпа. Однак серед усього розсипу знаменитостей не буде найулюбленішої істоти покійного кутюр'є — його кішки Шупетт. Пухнаста красуня повідомила про те, що не приїде на бал, на своїй сторінці в Instagram.

"Мільйон подяк усім вам, мої шанувальники, любителі тварин і шанувальники тата. Ви всі виявили гарний ентузіазм і беззастережну підтримку, кажу МЕРСІ! Багато людей запрошували мене пройтися червоною доріжкою #METGALA2023 на честь тата, але ми вирішила за краще залишитися в мирі та затишку вдома. Ми віддаємо шану моєму татові щодня з моменту розставання з ним, і ми дуже зворушені тим, що ще один день присвячений йому. З любов'ю, назавжди Шупетт", — ідеться в публікації.

Кішка Шупетт живе в Парижі Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

Бірманська кішка Шупетт з'явилася в Лагерфельда у 2011 році. У перекладі з французької її ім'я означає Капусточка. Раніше вона належала другові Лагерфельда Баптисту Гіабіконі, він працював для марок Chanel, Fendi й Karl Lagerfeld. Коли Баптист їхав додому до матері, то попросив Карла доглянути кішку, той спочатку відмовлявся, проте, коли хлопець повернувся, то виявилося, що кутюр'є вже не може розлучитися з нею. Шупетт стала його найкращим другом і найвірнішою супутницею.

Карл Лагерфельд не розлучався з Шупетт Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

Після смерті Лагерфельда 19 лютого 2021 року Шупетт успадкувала частину його статків. Маючи німецьке громадянство, Карл Лагерфельд зміг заповісти кішці гроші. У Франції передачу спадщини тваринам заборонено.

Умовам життя цієї пухнастої красуні позаздрить не одна людина. Ще за життя дизайнера її доглядали дві особисті покоївки, розважали та забезпечували бездоганний зовнішній вигляд, стежачи за здоров'ям її шерсті й очей. Вони також записували все, що відбувалося з кішкою, та за 9 місяців списали 400 сторінок. Ці записи лягли в основу книги Шупетт "The Private Life of a High-Flying Fashion Cat" .

Після смерті Лагерфельда турбота про кішку лягла на плечі колишньої хатньої робітниці дизайнера Франсуази Касоті.

"Вона живе зі своєю нянею тут, у Парижі. Вона в гарній формі й оточена любов'ю", — повідомила керівниця відділу комунікацій бренду Karl Lagerfeld Керолайн Лебар. Так вона вирішила заспокоїти громадськість, яка активно почала цікавитися долею тварини.

Раніше Фокус писав, що Шупетт зустріла свій 11-ий день народження на борту приватного літака.