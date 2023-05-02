73-річна Анна Вінтур офіційно підтвердила свій роман з відомим актором

Вперше про стосунки Анни та Білла заговорили ще 2021 року, але офіційно свій роман вони підтвердили лише зараз.

Редакторка американського Vogue Анна Вінтур, яка є засновницею балу Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку, прибула на Met Gala 2023 у супроводі однолітка, британського актора Білла Наї, таким чином офіційно підтвердивши їхній роман, повідомляє Daily Mail.

Зазвичай сувора і неусміхнена Вінтур цього разу виглядала розслабленою та щасливою, тримаючи під руку свого кавалера.

Анна, яка проводить бал уже майже 30 років, вийшла на доріжку у білій візерунковій сукні Chanel couture. Багаторівневе вбрання було оздоблене сліпучими срібними прикрасами та золотими та пурпуровими завитками. Образ вона доповнила сріблястими босоніжками на підборах.

Анна та Білл знайомі з 2015 року Фото: Getty

Натомість Білл брав простий темний костюм.

Анна та Білл знають один одного багато років – з 2015 року пару бачили разом на численних модних показах, у театрах та ресторанах. Вперше чутки про їхні стосунки почали циркулювати у ЗМІ у 2021 році, коли вони разом провели кілька романтичних вечерь в Італії. Пара також була помічена на спеціальному показі фільму Наї "Життя у Нью-Йорку" у грудні минулого року. Вони зблизилися після того, як Анна розлучилася з Шелбі Браяном у жовтні 2020 року, з яким була разом 16 років.

У Наї позаду залишилися 28-річні стосунки з англійською актрисою Даяною Квік. Вони були разом з 1980 по 2008 рік, пара має доньку Мері, якій зараз 24 роки.

Захід Met Gala, який деякі називають найбільшим вечором у світі моди, проходить у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Щороку в перший понеділок травня найбільші голлівудські знаменитості виходять на червону доріжку у своїх найекстравагантніших і найрозкішніших вбраннях, багато з яких нав'язливо обговорюються публікою. Люди з усього світу з нетерпінням чекають, коли фотографії з червоної доріжки потраплять до мережі, а зірки намагаються перевершити одна одну своєю зовнішністю.

Ні для кого не секрет, що Анна дуже розбірлива, коли справа доходить до планування заходу, і деякі навіть описували її як "войовничу" протягом кількох тижнів, що передували гала-концерту, коли вона розмовляла з автором Емі Оделл у книзі "Анна: біографія ".

Емі говорила з різними співробітниками Метрополітену та іншими людьми, які працювали з Вінтур над фоліантом, який вийшов у травні минулого року. За словами автора, Ганна не знає імена співробітників Метрополітену під час підготовки, що розпочинається за шість місяців до вечірки, називаючи їх просто "ти".

Вінтур контролює кожен аспект списку гостей, вирішуючи, хто до нього "входить", а хто "ні". Свого часу до списку "виключених" входили Періс та Ніколь Хілтон, "актори з низькими показниками" та всі планувальники, які злили її протягом усього процесу.

Що стосується списку "В", Емі заявила, що будь-хто, чий "успіх, сила, креативність і краса незаперечні", може бути присутнім.

Раніше Фокус писав, що Анна Вінтур у січні цього року прийшла на модне шоу Valentino у кольорах українського прапора.