Кім Кардаш'ян одягла на Met Gala 2023 сукню з 50 тисячами перлин (відео)

Над сукнею Кім 12 майстрів працювали понад 1000 годин.

Світська левиця, бізнесвумен та королева Instagram Кім Кардаш'ян, яка вже багато років є завсідницею Met Gala і примудряється дивувати публіку своїми вбраннями, не підвела й цього року. На килимовій доріжці вона з'явилася в розкішній сукні від Schiaparelli Haute Couture, прикрашеній 50 000 перлин.

Віддаючи шану дорогоцінному каменю, який Лагерфельд часто використовував у своїх роботах, Кардашьян одягла повний перлів ансамбль, що включає литий корсет і драпіровану спідницю. Крім перлів, вбрання було розшите 16 000 кристалів. Рукави з оборками і шлейф із крепу зробили образ ще більш неземним, а текстуроване срібне кольє додало йому гостроти. Її кольє, перлинні сережки та перстень також були зроблені з перлів та кристалів. На створення образу у дюжини майстрів пішло понад 1000 годин роботи. Образ завершив ефектний палантин.

Над образом Кім Кардаш'ян працював стиліст Дені Леві. Фото: Getty

Над ансамблем Кім працював її давній стиліст Дені Леві.

Зазначимо, що піднімалася сходами музею Кім за підтримки помічників, оскільки нитки перлів і довжелезний палантин суттєво ускладнювали її пересування.

Протягом багатьох років образ Кардаш'ян на Met Gala був одним з найпопулярніших модних моментів на червоній килимовій доріжці. Відомо, що на торішньому Met Gala вона була одягнена в сукню Мерилін Монро від Жана-Луї – ту, в якій ікона Старого Голлівуду заспівала "Happy Birthday" президенту Джону Ф. Кеннеді в день його 45-річчя 1962 року. У 2021 році Кім вийшла на червону доріжку в чорній сукні зі спандексу, з закритим обличчям, від дизайнера Balenciaga Демни, яка миттєво стала вірусною. У 2013 році її квіткова сукня для вагітних від Givenchy також викликала фурор в інтернеті.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян прийшла на захід у дуже ніжному та жіночному образі від Джона Гальяно, доповнивши вбрання оригінальним аксесуаром.