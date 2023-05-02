Кім Кардаш'ян одягла на Met Gala 2023 сукню з 50 тисячами перлин (відео)
Над сукнею Кім 12 майстрів працювали понад 1000 годин.
Світська левиця, бізнесвумен та королева Instagram Кім Кардаш'ян, яка вже багато років є завсідницею Met Gala і примудряється дивувати публіку своїми вбраннями, не підвела й цього року. На килимовій доріжці вона з'явилася в розкішній сукні від Schiaparelli Haute Couture, прикрашеній 50 000 перлин.
Віддаючи шану дорогоцінному каменю, який Лагерфельд часто використовував у своїх роботах, Кардашьян одягла повний перлів ансамбль, що включає литий корсет і драпіровану спідницю. Крім перлів, вбрання було розшите 16 000 кристалів. Рукави з оборками і шлейф із крепу зробили образ ще більш неземним, а текстуроване срібне кольє додало йому гостроти. Її кольє, перлинні сережки та перстень також були зроблені з перлів та кристалів. На створення образу у дюжини майстрів пішло понад 1000 годин роботи. Образ завершив ефектний палантин.
Над ансамблем Кім працював її давній стиліст Дені Леві.
Зазначимо, що піднімалася сходами музею Кім за підтримки помічників, оскільки нитки перлів і довжелезний палантин суттєво ускладнювали її пересування.
Протягом багатьох років образ Кардаш'ян на Met Gala був одним з найпопулярніших модних моментів на червоній килимовій доріжці. Відомо, що на торішньому Met Gala вона була одягнена в сукню Мерилін Монро від Жана-Луї – ту, в якій ікона Старого Голлівуду заспівала "Happy Birthday" президенту Джону Ф. Кеннеді в день його 45-річчя 1962 року. У 2021 році Кім вийшла на червону доріжку в чорній сукні зі спандексу, з закритим обличчям, від дизайнера Balenciaga Демни, яка миттєво стала вірусною. У 2013 році її квіткова сукня для вагітних від Givenchy також викликала фурор в інтернеті.
Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян прийшла на захід у дуже ніжному та жіночному образі від Джона Гальяно, доповнивши вбрання оригінальним аксесуаром.