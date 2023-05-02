Живий тарган став зіркою килимової доріжки Met Gala 2023 (відео)

Таракан розважав публіку, яка занудьгувала в очікуванні прибуття Ріанни.

Незважаючи на величезну кількість зірок на килимовій доріжці Met Gala 2023, знайшлася істота, яка затьмарила навіть найвишуканіші вбрання знаменитостей. Йдеться про таргана, який вибіг на килимову доріжку в той час, коли на ній нікого не було, і всі чекали на появу Ріанни, пише Time.

Комаха привернула увагу натовпу, що занудьгував в очікуванні зірки, а фотограф Кевін Мазур зробив знімок крупним планом на свою камеру.

Пізніше стало відомо, що таргана спіткала сумна доля: на нього хтось наступив, проте перед смертю він отримав свою порцію слави, а відео з ним і з фотографом, який знімає комаху, стали вірусними. У Twitter з'явилося багато жартів на цю тему.

Філіп Льюїс описав таргана сумнозвісними словами Венді Вільямс: "Вона – ікона, вона – легенда, вона – момент".

"Чи платив тарган 50 тисяч доларів?", – запитав інший користувач, маючи на увазі високу вартість квитка на щорічний захід, що проводиться в Метрополітен-музеї.

На щастя, незабаром після цього з'явилася Ріанна і відновила порядок у нічних гуляннях, повернувши увагу натовпу туди, де вона має бути.

Раніше Фокус писав про "голі" сукні Met Gala 2023, а також розкішне вбрання Кім Кардаш'ян.