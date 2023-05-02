В американській ветлікарні знайшовся двійник Кейт Міддлтон

За словами Моллі Брінкман, з роками її схожість із принцесою Уельською стає все очевиднішою.

35-річна ветеринарна лікарка Моллі Брінкман з Франкліна (штат Теннессі, США) розповіла журналістам, що їй перехожі на вулицях дуже часто говорять про її схожість з Кейт Міддлтон, а також про те, що вона давно стежить за життям принцеси Уельської і навіть мріє зіграти її у новому сезоні "Корони".

Жінка, яка виховує двох дітей, каже, що й сама помічає, що схожа на королівську особу, вони мають подібні стиль і зачіску та роблять однаковий макіяж.

У TikTok Моллі часто публікує ролики, в яких розповідає про життя тварин, і саме у коментарях під такими відео їй найчастіше пишуть про її схожість із майбутньою королевою Великобританії.

"Я завжди любила її. Люди кажуть: "Свята корова, ти схожа на Кейт", "Тобі слід пройти прослуховування в "Корону"". Netflix може подзвонити мені в будь-який час. Я можу бути нинішньою Кейт ", — каже Брінкман, яка одружена з 35-річним Раяном і має театральну освіту.

Американка підкреслює, що сама остаточно повірила в те, що вона двійник Кейт, тільки після того, як подивилася свої ж ролики в TikTok.

"Мені багато років говорили особисто, що я схожа на неї. Незнайомці підходять і кажуть: "Ти схожа на Кейт". Вони кажуть: "На секунду я подумав, що це вона". Мій TikTok вибухнув, і люди почали говорити про це в інтернеті", – розповідає вона.

За словами Моллі, з віком ця схожість стає все очевиднішою:

"Коли я стала старшою, моя зовнішність стала більше схожа на неї. Наше волосся і стиль дуже схожі. Коли у мене кучеряве волосся, це більше схоже на неї, і ми робимо схожий макіяж. Я бачу деяку подібність. Я думаю, що вона красива. Весело і приємно, коли тебе порівнюють з нею".

Кейт Міддлтон – не єдина, з ким порівнюють Моллі. Їй казали, що вона схожа ще й на актрис Кейт Аптон та Кейт Гадсон, проте американка з цим не згодна.

Вона планує відвідати коронацію короля Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня у Лондоні.

Раніше Фокус писав про те, скільки грошей заробляє двійник Кейт Міддлтон.