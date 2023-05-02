Модний провал. Олівія Вайлд та редактор Vogue China з'явилися на Met Gala 2023 в однакових сукнях

Такого на гала-вечорі ще не бувало, тож ситуація одразу стала скандальною.

Підготовка до Met Gala зазвичай починається за пів року. І селебриті починають підбирати вбрання з особливою ретельністю, адже вони мають бути шикарними, унікальними та відповідати тематиці вечора. Але актриса та режисер Олівія Вайлд опинилася в дуже незручній ситуації, коли виявилося, що її сукня від Chloe зовсім не унікальна. Про це пише People.

Наряд із високим коміром і вирізами з боків, як повідомляється, було результатом співпраці між покійним Карлом Лагерфельдом та Габріелою Херст із Chloе.

Для Олівії Уайлд створила сукню Габріела Херст Фото: Getty Images

Габріела Херст зазначила, що їй сподобалося "музичне натхнення" та "сюрреалістичний штрих" оригінального дизайну Лагерфельда 1983 року, на основі якого було створено плаття.

Оригінальний дизайн Лагерфельда 1983 року

Попереду обидві сукні прикрашали схематичні зображення скрипки.

Олівія Уайлд вибрала білий варіант сукні із золотистим оздобленням. Образ вона доповнила золотими нарукавниками та довгими діамантовими сережками.

А 29-річний головний редактор Vogue China Маргарет Чжан прийшла в такій же сукні, але тільки чорного кольору і зі спідницею іншого фасону.

Маргарет Чжан та її вбрання на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Хто розробив її вбрання – невідомо.

Користувачі Twitter пожартували, що за цю модну помилку явно хтось поплатиться.

"Вони такі сміливі, що не пішли додому відразу. Спочивай у спокої, хоч би хто був звільнений за це", — написали в коментарях.

Враховуючи, що тема Met Gala цього року була присвячена пам'яті покійного креативного директора Chanel, Fendi та Chloé Карла Лагерфельда, ймовірність того, що дві людини одягнуть одну й ту саму сукню, була відносно високою.

Але раніше на червоній доріжці Met Gala такого не було. Втім, багато хто вирішив проігнорувати тему вечора, тому що Карл Лагерфельд був спірною особистістю, чиї заяви іноді були образливими.

Нагадаємо, оскільки темою була не лише творчість "кайзера", а й він сам. Так що Кара Делевінь, одна з його улюблених моделей, вибрала образ самого Лагерфельда.