Батько Меган Маркл напередодні коронації зробив нове скандальне зізнання про доньку

Томас Маркл вважає, що в нього залишилося не так багато часу, щоб устигнути познайомитися з онуками.

Що менше часу до коронації короля Чарльза III, то більше скандальних заяв звучить з усіх боків. Не став винятком і батько герцогині Сасекської Томас Маркл, який в ефірі програми 7NEWS Spotlight знову порушив тему того, що Меган досі не дала йому побачити онуків: чотирирічного Арчі та дворічну Лілібет.

За його словами, він "відкритий для будь-якої розмови", щоб відновити свої стосунки з герцогинею, котра, як він переконує, "вбила його, а потім оплакувала".

Томас стверджує, що не бажає бути похованим дочкою, яка сама розірвала стосунки раніше часу. Ці слова прозвучали і в новому документальному фільмі про нього і зведених братів і сестер Меган, який, за їхніми словами, дасть їм шанс "встановити правду" та "викласти свою точку зору".

Сім'я розкритикувала герцогиню Сассекську та поділилася додатковими особистими подробицями про неї. Зокрема, до Мережі потрапили кілька дитячих відеороликів, де юна Меган розмахує бейсбольною битою, стрибає у снігу та ловить рибу на озері, а також один із її виступів на шкільному шоу на сцені на тлі декорацій, які збудував її батько.

Томас Маркл переживає, що після інсульту, котрий сильно послабив його, у нього залишилося не так багато часу на спілкування з онуками.

Раніше Фокус писав, що минулого року через термінову госпіталізацію Томас Маркл пропустив святкування Платинового ювілею королеви.