Джессіка Честейн кардинально змінила колір волосся

Немає кращого часу для б'юті-дебюту, ніж перший понеділок травня: усі погляди прикуті до сходів Метрополітен-музею, апетити до стилю розгоряються, а щорічна тема (цього року "Карл Лагерфельд: лінія краси") пропонує щось новаторське.

45-річна американська акторка Джессіка Честейн вразила шанувальників, коли з'явилася на Met Gala 2023 з новим кольором волосся. Для виходу на червону доріжку гала-вечора зірка перефарбувала волосся з рудого в платиновий блонд. Про це пише PageSix.

Однак Честейн наголосила, що новий образ "не назавжди" і просто "для Карла", посилаючись на тему балу "Карл Лагерфельд: лінія краси", яка віддає шану покійному дизайнеру.

Зірка одягла пошиту на замовлення чорну сукню без бретелей від Gucci з довгим шлейфом із чорного тюлю. Вона доповнила свій образ відповідними чорними тюлевими рукавичками, довгим срібним ланцюжком з діамантами та масивними чорними сонцезахисними окулярами, які вона одягала та знімала для знімків. Нову зачіску вона підкреслила димчастим макіяжем очей і нюдовими губами, що зробило її волосся родзинкою б'юті-образу.

Джессіка Честейн Фото: Getty Images

Шанувальники одразу ж вирушили до соціальних мереж, щоб поділитися своїми похвалами її образу на Met Gala 2023 року.

"Бог — це жінка, і її звуть ДЖЕСІКА ЧЕСТЕЙН", — написав один із фанатів.

"Джесіка Честейн блондинка. Руді втратили свого лідера", — пожартував інший користувач, маючи на увазі її колишній колір волосся.

Нагадаємо, тема цього року "Карл Лагерфельд: лінія краси" присвячена життю та спадщині покійного креативного директора Chanel. Інститут костюма описує весняну виставку 2023 року як дослідження "робіт Карла Лагерфельда".

Також Фокус писав, що Кара Делевінь вийшла на червону доріжку Met Gala 2023 в образі Карла Лагерфельда.