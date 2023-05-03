Модель plus-size Ешлі Грем з'явилася на Met Gala в чорно-рожевому вбранні

Ешлі Грем мала чудовий вигляд на червоній доріжці Met Gala 2023 року.

35-річна американська супермодель Ешлі Грем з'явилася на червоній доріжці Met Gala-2023 у сукні зі структурованого оксамиту та атласу, яку створив британський дизайнер Гарріс Рід. Про це пише People.

Під фотографіями свого образу, опублікованими в Instagram, Грем розповіла, що Рід черпав натхнення у Chanel Haute Couture 80-х. Чорно-рожева сукня була з глибоким вирізом, відкритими плечима і силуетом, що розширювався на стегнах. Нижня частина її сукні нагадувала постамент. Свій ефектний образ модель plus-size доповнила перлинними сережками Mikimoto.

"Разом ми створили потужний момент, поєднавши витонченість Лагерфельда з фірмовою плавністю Гарріса Ріда, — написала Грем. — Я просто почуваюся такою красивою. Дякую, Гаррісе, за цей чудовий і потужний витвір, що втілює перетворюючу силу моди. # MetGala2023".

Вона також розповіла, що підстриглася перед зірковим вечором, опублікувавши знімок своїх відрізаних пасм в історії в Instagram. В результаті вийшла зачіска до плечей, яку стиліст Жюстін Мар'ян зробила із загнутими краями та завитою чубчиком у стилі старого Голлівуду.

"Натхненний її сукнею з рожевого атласу та чорного оксамиту, я вирішив надати їй класичний гламур 90-х, матову шкіру, рожевий рум'янець, матові димчасті очі та гарну матову помаду. Вічний і гарний образ для Met Gala", — поділився знаменитий візажист Іван, який зробив макіяж Ешлі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідвертіші сукні Met Gala 2023. А також про тих, хто ризикнув надихнутися кішкою Шупетт, улюбленицею Карла Лагерфельда. Джаред Лето у пухнастому костюмі став найпопулярнішим хлопцем на червоній доріжці.