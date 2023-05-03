Кайлі Дженнер не змогла потрапити на афтепаті Met Gala у Нью-Йорку: у чому причина

Кайлі Дженнер з'явилася на Met Gala у розкішному ансамблі, проте їй не вдалося потрапити на афтепаті.

25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер була помічена біля клубу Zero Bond, у якому відбулася вечірка після гала-вечора Met Gala-2023. Однак, як повідомляє PageSix, до клубу зірка "Кардаш'ян" не потрапила.

"Її не пускали, — каже свідок. — Вони зачинили двері, бо всередині було переповнено".

Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

Інше джерело повідомило, що Кайлі прибула після опівночі, щоб приєднатися до своєї сестри Кендалл Дженнер, яка вже була всередині, але понад 100 людей були біля входу, викликаючи "хаотичну сцену". Кайлі була бажаною VIP-персоною і чекала, коли її супроводять на вечірку через бічні двері, проте вона вийшла з машини до того, як організатори були готові до її приїзду.

"Вона передчасно вийшла з машини, — каже джерело. — Потім вона вирішила піти додому, бо не хотіла бути на багатолюдній вечірці. Вона рідко ходить у клуби".

Для зіркової вечірки Кайлі обрала чорну обтислу сукню-бюстьє з відкритими плечима від Хайдера Акерманна. Свій образ Дженнер доповнила чорними латексними рукавичками, чорними туфлями на підборах та разючими діамантовими сережками.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Очевидці також розповіли, що до клубу приїжджали поліцейські, які допомогли впоратися з натовпом та очистити вулицю.

Серед тих, кому пощастило потрапити всередину, були Жизель Бюндхен, Емілі Ратаковскі, Мері Джей Блайдж, Періс Гілтон та дочка Анни Вінтур, Бі Карроцціні.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер шкодує про використання філерів для обличчя.