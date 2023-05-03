Позашлюбний син Шварценеггера показав відео, де він весь у крові: що сталося

Молодий чоловік зізнався, що йому дуже подобається знімальний процес та акторська робота загалом.

25-річний позашлюбний син голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, продовжує завзято пробивати собі дорогу на кінематографічний Олімп. Наразі хлопець задіяний у зйомках нового фільму, і кадрами зі зйомок поділився на своїй сторінці в Instagram. Перед своїми підписниками він з'явився у крові.

На опублікованих кадрах зафіксовано момент зйомки нічної сцени, де герой Баена поранений і закривавлений.

"Я повністю закохався в акторську майстерність. Робота над ремеслом, робота над сценами, робота на знімальному майданчику і просто присутність на знімальному майданчику – це таке електричне почуття для мене. Оглядаючись на деяких BTS, я не можу не почуватися надзвичайно вдячним акторам, що працюють. Ба більше, я вдячний за те, що розділив цей момент на зйомках LAVA з моїм братом @rogerdat, де він став арт-директором та спеціалістом зі спецефектів. Ще не все!", – йдеться у підписі.

"Лава", зйомки якої зараз проходять на Гаваях, рекламується як перший фільм, що повністю фінансується за рахунок криптовалюти. Сюжетні подробиці про майбутню повнометражну картину маловідомі. Також поки що не повідомляється, хто, крім Баени, знімається у проєкті.

Раніше Фокус писав, що недавно Джозеф отримав роль у бойовику "Стрілок", де його партнерами будуть такі легенди як Люк Гемсворт та Морган Фрімен.