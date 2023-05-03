Кевін Костнер розлучається з другою дружиною після 18 років шлюбу

49-річна Крістін Баумгартнер подала на розлучення, пославшись на "непримиренні розбіжності".

68-річний актор Кевін Костнер, зірка фільмів "Охоронець", "Танець з вовками", а також серіалу "Єллоустоун", розлучається зі своєю 49-річною дружиною Крістін Баумгартнер. На розлучення подала Крістін, пославшись на "непримиренні розбіжності". Вона також попросила про спільну опіку над трьома дітьми пари — Кейденом, 15 років, Хейсом, 14 років, та Грейс, 12 років. Про це повідомляє Daily Mail.

Пара прожила у шлюбі 18 років. Сам Костнер зізнався, що "дуже сумує" через рішення своєї дружини.

Це другий шлюб актора. З 1978 по 1994 роки він був одружений на Синтії Сілві. У цьому шлюбі народилося троє дітей. У нього також є син Ліам Костнер від Бріджіт Руні, з якою він зустрічався після розриву із Сілвою.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер у 2022 році Фото: Getty Images

З Крістін він почав зустрічатися у 2000 році. 2004-го вони зіграли весілля на ранчо Костнера в Аспені, штат Колорадо.

"На превеликий жаль, обставини, які він не міг контролювати, призвели до того, що містеру Костнеру довелося брати участь у розірванні шлюбу", — йдеться у заяві представника Костнера.

Втім, за інформацією таблоїдів, непримиренні розбіжності – це величезна кількість роботи, через яку актор майже не бував удома.

Інсайдери розповіли, що вона зажадала від нього, щоб він кинув зйомки в серіалі "Єллоустоун", але натомість актор взявся за новий вестерн і, можливо, все ще зніматиметься у шостому сезоні популярного телешоу. Згідно з його робочим графіком, вдома він бував по три місяці на рік, від чого, мабуть, Крістін втомилася.

Трейлер серіалу "Єллоустоун"

Вона говорила раніше, що його щільний графік зйомок заважав їхній родині. Зйомки проходили в штаті Монтана, тоді як Крістін та діти залишалися у Лос-Анджелесі.

"Це справді заважало їхньому сімейному життю. Вона хотіла, щоб він пішов із проєкту, або залишиться один", — говорило джерело.

За день до того, як Крістін подала на розлучення, Кевін Костнер проводив час у Лас-Вегасі та фотографувався з шанувальниками.

Перед розлученням Кевін Костнер представляв новий проєкт у Лас-Вегасі

Він вирушив до ресторану та бару Milano з акторами та знімальною групою після спеціального попереднього показу свого нового вестерну "Горизонт: Американська сага".

Власниця та шеф-кухар ресторану Лаура Мільоріні сфотографувалася з Костнером разом із колегою Лаурою Трент.

Вона поділилася знімком в Instagram і написала: "Яке було задоволення влаштувати цю чудову вечерю для такого чудового актора!".

Адвокат Костнера Марті Сінгер раніше говорив, що "кожен, хто хоч щось знає про Кевіна, знає, що він неймовірно захоплений шоу і завжди робив усе можливе, щоб забезпечити його успіх".

Така одержимість роботою і призвела до розлучення, вважають інсайдери.

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