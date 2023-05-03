Принц Гаррі одного разу з'їв їжу з тарілки відвідувача у знаменитій закусочній Нью-Йорку

Власниця закусочної була здивована, коли герцоги Сассекські відвідали її заклад.

Рестораторка Мельба Вілсон розповіла, що у 2021 році принц Гаррі та Меган Маркл завітали до її гарлемської закусочної Melba's. Вона згадала, що Гаррі почував себе так комфортно, що скуштував смажені вафлі з тарілки іншого відвідувача. Про це пише PageSix.

"Я не бачила, щоб він облизував пальці, але точно їв вафлі з чужого столу. І він узяв курку руками, так що Гаррі знає, як їсти курку", — згадує вона.

Пара також зробила щедру пожертву у розмірі 25 000 доларів для ресторану в межах зусиль підтримки місцевих закладів після пандемії COVID-19.

"Ми з командою дуже вдячні за їх візит та зобов'язання пожертвувати 25 тисяч доларів", — написала закусочна на той час у Twitter.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Гарлемі Фото: Getty Images

Вілсон також сказала, що місцеві жителі були в шоці, коли подружжя прибуло до Гарлема.

Тоді The Post писав, що один здивований відвідувач вигукнув: "Коли вони вперше під'їхали, це було два позашляховики. Мій бос запитав: "Що відбувається?", якась багата людина, немає причин переставати їсти". Потім він сказав: "Це принц Гаррі і Меган!"

Вілсон додала, що члени королівської родини не просили закрити ресторан для особистого користування.

"Ресторан не був закритий, вони не хотіли, щоб його закривали, — сказала власниця закусочної. — Вони увійшли і поговорили з усіма. Думаю, вони були дуже стурбовані тим, як люди почували себе і як у нас справи в індустрії громадського харчування".

Також Фокус писав, що принца Гаррі змусили прибрати недоречний коментар про Кейт Міддлтон із весільної мови.