Можна потонути. 9 порід кішок з найбільшими та найкрасивішими очима

Кожна з цих порід здатна зачарувати своїм поглядом.

Очі – дзеркало душі, і це твердження стосується не лише людей. Існують породи кішок, в очах яких можна потонути, настільки вони глибокі, великі і красиві. Ресурс Тhat Сuddly Сat назвав породи, представники яких можуть похвалитися воістину магічними очима, здатними відображати більше емоцій, ніж кішки з "нормальними" очима.

Рагамафін

Ця порода кішок відома своєю розкішно довгою шовковистою шерстю та великими милими очима. Вони велелюбні і відрізняються лагідним характером. Рагамафіни бувають різних кольорів, включно з білим, чорним, сірим, коричневим, сріблястим, рудим, каштановим та іншими. Їхні красиві великі очі, як правило, світло-зеленого або блакитного кольору, через що вони здаються ще більшими.

Рагамафін

Девон-рекс

Девон-рекс – чарівна англійська порода, також відома як "пудель" серед кішок. Це стрункі та мініатюрні кішки з витонченою шиєю, великими вухами, високими вилицями та хвилястою шерстю справді чимось нагадують пуделів. Вони можуть похвалитися красивими великими очима.

Коротка хвиляста шерсть девон-рексів робить цю породу ідеальною для алергіків. Ельфійська зовнішність кішок поєднується з їхньою лагідною та чарівною поведінкою, що робить породу чудовим вибором для утримання.

Девон-Рекс

Шотландська висловуха

Відомі своїми характерними складчастими вухами (внаслідок природної генетичної мутації), шотландські висловухі — ще одна порода великооких кішок. Це компактні тварини середнього розміру, які справді вражають своєю унікальною зовнішністю та величезними янтарними очима.

Британці напрочуд доброзичливі та люблять увагу, але власникам доведеться регулярно протирати тваринам очі, щоб уберегти їх від інфекційних хвороб.

Шотландська вислоловуха

Перська кішка

Перські кішки, також відомі як перські довгошерсті, можливо, є однією з найгламурніших порід у світі. Вони сповнені королівського шарму, починаючи від їхнього довгого пухнастого хутра і закінчуючи красивими великими очима. Ця порода дуже спокійна і досить лінива, переважну частину часу вони шукають спокою та турботи. У більшості перських кішок також укорочена морда, яка здається досить великою і округлою. Через це, а також через великі очі вони схильні до появи плям навколо очей і носа, які потрібно буде регулярно чистити.

Перська кішка Фото: Petstory

Сфінкс

Кішки-сфінкси відомі відсутністю шерсті, що робить їх дуже популярними у сім'ях з алергією на кішок. Хоча технічно вони не гіпоалергенні, оскільки гістаміни містяться в їхній слині, безволосість вказує, що гістаміни не затримуються надто довго.

Відсутність шерсті означає, що господарям нічого не заважає зосередитися на прекрасному зрості сфінкса, включаючи його довгі ноги, витончену шию, загострені вуха, високі вилиці та різко збільшені очі, колір яких відрізняється у різних кішок.

Сфінкс Фото: domashniy.ru

Бурманська кішка (бурма)

Бурманські кішки — популярна порода кішок через їх просту, але красиву зовнішність. Це досить кремезні тварини середнього розміру з круглою головою та мордочкою, округлими вухами та чудовими великими очима. Їхня шерсть коротка і м'яка, а кольори коливаються від блакитного до коричневого. У бурм великі виразні очі, які роблять їх схожими на сову та цікавими. Це одна з рис, яка відрізняє гарних бурманських кішок від інших порід.

Бірманські кішки грайливі і потребують фізичних навантажень, щоб скинути зайву енергію.

Бурма Фото: ILike pet

Сінгапурська кішка

Сінгапурські кішки — найменша порода домашніх кішок, через що їхні великі очі здаються ще більшими. Незважаючи на маленькі розміри, ці кішки компенсують зріст своїм лагідним та впевненим характером, оскільки вони завжди хочуть бути у центрі уваги. Сінгапури нагадують більших кішок, таких як пуми та леви, своєю коричневою шерстю, тонкими мордами та великими очима, колір яких буває золотий, зелений або горіховий. Чорний обідок навколо очей робить їх ще більшими.

Сінгапурська кішка Фото: Getty Images

Абісінська кішка

Абісінські кішки виглядають дикими, але насправді це одомашнена порода, причому одна з найстаріших. Стрункі та граціозні абісинці відомі своїми великими янтарними очима мигдалеподібної форми та загостреними вухами, що робить їх схожими на супермоделей. Впевненості в цьому додають їх витончена статура, довгі ноги та округлі лапки.

Абісінські кішки дуже доброзичливі та допитливі. Їм подобається лазити по деревах та досліджувати територію навколо.

Абіссінська кішка Фото: Twitter

Тонкінська кішка

Суміш бірманської та сіамської кішок, тонкінська кішка – приголомшлива порода, відома своїми великими пронизливими блакитними очима. Як і їхні батьки, тонкінські кішки — стрункі й елегантні породи з м'якою шерстю і поступливою вдачею.

Тонкінська кішка

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