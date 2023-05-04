Disney розкритикували через носи героїнь мультфільмів

На думку користувачів, студія нав'язує дітям комплекси через їхню зовнішність, використовуючи для цього своїх героїв.

Студія Disney потрапила під шквал критики з боку користувачів соцмереж, оскільки ті запідозрили, що герої мультфільмів посилають підростаючому поколінню дуже поганий сигнал, що змушує маленьких дітей переглядати свою зовнішність, аби бути схожими на хороших героїв. Своєю тривогою поділився в TikTok користувач @gangbanger_0.

На думку автора, студія зображує позитивних персонажів із маленькими акуратними носиками, тоді як відьми та злодії мають носи з горбинкою.

Відео, що набрало понад 5,3 мільйонів переглядів, циклічно повторює кілька зображень принцес Disney, враховуючи Аріель, Моану, Ельзу, Белль, Аврору і Білосніжку, з маленькими носиками. Потім у кадрі з'являються лиходії, які є частиною всесвіту Disney, такі як Джафар, Малефісента, Урсула, Клейтон і Матінка Готель, у яких великі та криві носи.

Ще одне відео від Robin Reaction, яке також було переглянуто понад 5,1 мільйонів разів, трохи глибше розкриває проблему.

"Який ніс дозволено мати принцесам Disney? Відповідь залежить від того, в якому році вас намалювали, і в більшості випадків невеликий. Повертаючись до ранніх принцес, ми можемо бачити, що їхні носи складаються з натяку на ніздрю, а потім, залежно від кута, також трохи згинаються. Це різко контрастує із жінками в цих фільмах, які зображуються злими, і тому повинні бути потворними. Один з найпростіших способів визначити, чи збирається жінка бути злою або дуже грьобаною, — це подивитися, чи має ніс, який насправді нагадує ніс. Ця відсутність носів зберігалася протягом 80-х, 90-х і 2000-х років, і коли почали з'являтися небілі принцеси, у них була така ж відсутність нормального носа", — каже Робін, посилаючись на зображення Покахонтас, Мулан та Тіани.

За її словами, коли з'явилася 3D-анімація, художникам довелося знайти нові способи, щоб їхні персонажі мали крихітні носики.

"І я думаю, варто зазначити, що Дісней знає, як малювати дуже гарячих людей з чіткими носами, вони вже давно роблять це з чоловіками. Вони просто вважають за краще тримати жінок у межах цього дуже вузького визначення краси", – наголосила вона.

Користувачі погодилися з тим, що у такий спосіб студія дискредитує людей з "неправильними" носами і вже з дитинства змушує дітей комплексувати через невідповідність їхньої зовнішності діснеївським героям.

Раніше Фокус писав, що Disney заплатив ABC 10 мільйонів доларів за показ тизера "Русалочки" на "Оскарі-2023".