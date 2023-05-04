Рассел Кроу розповів, чому його не покликали на коронацію Чарльза ІІІ

Незважаючи на те, що актор зустрічався з майбутнім монархом 20 років тому, у списку запрошених на коронацію його немає.

59-річний новозеландський актор Рассел Кроу, який зробив карколомну кар'єру в Голлівуді, повідомив, що його не покликали на коронацію Чарльза III, яка відбудеться 6 травня в Лондоні. Про це він розповів у Triple M Breakfast Brisbane радіоведучому Дену Ансті.

На запитання журналіста, чи поїде актор у Великобританію, той відповів, що йому "не дзвонили". Кроу не виключає, що подібне пов'язано з тим, що свого часу актор дозволив "неповажне" звернення до принців Вільяма та Гаррі. Він назвав їх "приятелями" під час зустрічі на одному із заходів, незважаючи на те, що йому сказали звертатися до них, використовуючи формальну мову.

"Можливо, це пов'язано з тим, що минулого разу мене представляли королівській родині. Конюший, офіцер британського королівського двору, приходить поговорити з вами, а потім каже: "Послухайте, коли ви розмовляєте з принцом, ви називаєте його так, так і так". Справа в тому, що цього просто немає в моїй ДНК. Я завжди шанобливий і завжди дуже радий зустрічі з людьми, але фраза "ваша високість" просто не в моєму характері. Я називав принца Гаррі та Вільяма "приятелями". Я думав, конюший ось-ось знепритомніє", – пояснив Рассел.

Також під час інтерв'ю він розповів, що, хоч і народився у Новій Зеландії, вважає себе австралійцем, проживши у країні 49 зі своїх 59 років.

"Я жив тут у віці від чотирьох до 14 років і повернувся до Нової Зеландії – нібито додому, – але вона не була для мене домом", — зізнався актор.

За його словами, він повернувся до Сіднея, як тільки йому виповнився 21 рік, але завжди ототожнював себе зі своєю спадщиною маорі.

Коли Австралія та Нова Зеландія озвучили намір розірвати свої зв'язки з британською монархією та стати республіками, Кроу виступив на захист королівської родини. Він назвав принца Чарльза "хорошим хлопцем", який "був добрим" та "кумедним".

Актор і майбутній король зустрічалися в Лондоні 20 років тому на прем'єрі фільму "Господар і командир: Зворотний бік світу" на підтримку Благодійного фонду кіно та телебачення у кінотеатрі "Одеон" на Лестер-сквер. У стрічці Кроу зіграв головну роль.

Раніше Фокус писав, що Кроу та його подругу не пустили до ресторану в Мельбурні.