Стало відомо, чому Бена Аффлека не було на Met Gala 2023

Дженніфер Лопес сама позувала на червоній доріжці. На захід з артисткою прибула її сестра.

Стало відомо, чому Бена Аффлека не було поруч з Дженніфер Лопес на Met Gala 2023. Про це пише Daily Mail.

Багато зіркових пар вийшли на доріжку разом, але шанувальники "Бенніфер" були розчаровані, побачивши, що Бен Аффлек не був присутній.

Виявилось, що оскароносний актор не зміг відвідати гала-церемонію, тому що в нього були робочі зобов’язання, від яких він не міг відмовитись. Оскільки Аффлек знімає свій новий фільм "The Insigators" з Меттом Деймоном, судячи з усього, він був зайнятий роботою над цією картиною.

Дженніфер Лопес на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Джей Ло не насолоджувалася вечором у Метрополітен-музеї на самоті, вона взяла із собою 51-річну сестру Лінду Лопес.

Сестра Джей Ло

"Бенніфер" ще не відвідали разом килимову доріжку Met Gala. У 2021 вони поцілувалися всередині, але позували на килимі на самоті. Очікувалося, що вони з’являться у 2022, але їх не було.

Дженніфер Лопес на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

Цього року темою був Карл Лагерфельд та його "Лінія краси", яка виступала як дрес-код вечора. Джей Ло виглядала стильно в виготовленій на замовлення чорно-бежевій сукні Ralph Lauren, оперних рукавичках і чорному капелюсі.

Нагадаємо, образ Дженніфер Лопес на Met Gala 2023 потрапив у топ найгірших.

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