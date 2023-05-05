5 травня 2023 року: преподобного Теодора Сікіота — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лаятись і ходити в ліс.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодора Сікіота. Теодор усе своє життя жив праведно, став настоятелем і єпископом в Анастасіуполі. Він провів 10 років на цьому сані, а потім повернувся до печери, щоб жити як самітник. Протягом свого життя він отримав дар прозорливості від Бога і зробив багато чудес.

Що не можна робити 5 травня:

сваритися;

вживати нецензурні слова;

ходити до лісу.

Народні прикмети та повір'я:

довго і голосно співає зозуля – скоро прийде тепло;

гроза до хорошого врожаю;

побачили зграю птахів – чекайте на хороші новини;

знайшли гроші – скоро розбагатієте.

День ангела святкують:

Феодор, Теодор.

Народилися цього дня:

1922 рік — Анатолій Дімаров, український письменник;

1988 рік — Денис Беринчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011);

1988 рік — Адель, англійська співачка й авторка пісень, володарка 15 премій "Греммі";

1989 рік — Кріс Браун, американський співак, репер, композитор, танцюрист і актор.

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