Донька Гвінет Пелтроу відреагувала на відвертий подкаст матері (відео)

Напередодні зірка екрану пригадала свій досвід інтимного життя з Бредом Піттом та Беном Аффлеком.

18-річна донька Гвінет Пелтроу відреагувала на відвертий подкаст своєї зіркової матері про її колишніх бойфрендів.

Після того, як 50-річна Гвінет Пелтроу детально розповіла про свої особисті переживання в спальні з акторами Бредом Піттом, 59, і Беном Аффлеком, 50, її донька Епл Мартін просто не витримала та затулила вуха.

3 травня голлівудська акторка з’явилася в подкасті "Call Her Daddy", а наступного дня Еппл була знята на відео, затуливши вуха, слухаючи, як її мама розповідає про свої попередні романи.

"Еппл дякує за підтримку шоу… і вашої мами в цьому епізоді", — підписала кумедний ролик підлітка ведуча Олександра Купер.

Донька Гвінет Пелтроу

На відео Епл затулила вуха, а її знаменита мама та Олександра сміялися над її реакцією. 18-річна Еппл була в повсякденному, але стильному ансамблі, який складався з вільних джинсів та світшоту із знаменитим логотипом The Rolling Stones. Студійний образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами та модним чорним шкіряним поясом.

Наразі 50-річна Гвінет Пелтроу виховує двох дітей, Еппл та Мозеса, від союзу зі співаком Крісом Мартіном.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу вийшла у світ у неймовірно ніжному образі.

Також Фокус детальніше писав про одкровення Гвінет Пелтроу щодо її зіркових колишніх.