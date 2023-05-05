Дженніфер Лопес вийшла на публіку в розкішній чорній сукні (фото)

Актриса обрала для виходу елегантне вбрання, яке підкреслило її підтягнуту фігуру.

53-річна актриса та модель Дженніфер Лопес розпочала промотур на підтримку нового фільму зі своєю участю. Йдеться про картину "Мати", де місіс Аффлек зіграла головну роль. При цьому зірка не забуває виглядати на мільйон при кожній своїй появі на публіці. Так, на захід The Mother Tastemaker, що відбувся в готелі Whitby у Нью-Йорку, актриса приїхала у дивовижному вбранні.

Дженніфер виглядала розкішно в класичній чорній сукні довжини міді, яка облягала її фігуру. Образ вона доповнила сліпучим зміїним кольє, чорним клатчем і парою сріблястих босоніжок з ремінцями на кісточках.

Дженніфер Лопес розпочала просування свого нового фільму Фото: Getty

У якості аксесуарів вона вибрала сріблястий браслет, що відповідав стилю всього ансамблю, а також чорний клатч.

Волосся Джей Ло цього разу залишила розпущеним, завивши його у локони і розчесавши на прямий проділ.

У фільмі "Мати" Лопес зіграла колишню найману вбивцю, яка багато років ховається в пустелі Аляски, де веде затворницьке життя. Однак їй знову доводиться взяти до рук зброю, щоб урятувати від смертельної небезпеки свою дочку.

На червоній доріжці Люсі Паез, яка зіграла доньку у фільмі, приєдналася до Лопес. Чоловіка актриси та співачки, Бена Аффлека, на показі картини не було.

Раніше Фокус писав про те, що Дженніфер Лопес обрала для виходу у світ дуже своєрідний леопардовий ансамбль, який викликав неоднозначну реакцію шанувальників.