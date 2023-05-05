Актор Том Хенкс відзначив 35-річчя шлюбу поїздкою до Іспанії

Том Хенкс і Рита Вілсон завоювали звання однієї з найміцніших пар Голлівуду.

66-річні американський актор Том Хенкс та його дружина, актриса та співачка Рита Вілсон, вирушили на екскурсію до Барселони в рамках святкування 35-річчя дня свого весілля, пише Daily Mail.

Пара, шлюб якої вважається одним із найдовговічніших і найміцніших у Голлівуді, відпочиває в Іспанії, де, серед іншого, милується найвідомішими туристичними пам'ятками.

Під час оглядової екскурсії містом актор був одягнений у білу футболку, заправлену в елегантні чорні штани, і стильний сірий капелюх-федору. Очі він сховав за сонцезахисними окулярами, а через плече в нього виднівся светр на блискавці.

Його дружина-ровесниця виглядала невимушено та стильно у кремовому блейзері, лляних штанах та капелюсі такого ж кольору. Образ доповнювали розпущене волосся та шовкова шийна хустка.

Подружжя було у захваті від видів храму Святої Сімейства, а потім вирушило на вечерю.

Річницю весілля Том та Рита відзначили у неділю, 30 квітня. Вони посиділи на внутрішньому дворику вдома з тортом. На знімку Хенкс із любов'ю дивиться на свою дружину.

"35 років шлюбу. 30 квітня 1988 року. Кохання – це все", – підписала знімок актриса.

Пара вперше зустрілася, коли Рита знімалася в епізоді телевізійного ситкому "Нерозлучні друзі". На той момент Том був одружений. За кілька років вони зустрілися знову: Вілсон грала дівчину Тома у фільмі "Добровольці" 1985 року.

Після розлучення в 1987 році Том почав зустрічатися з Ритою, а через рік вони побралися.

Весілля Тома та Рити

Від першого шлюбу Том має син Коліна (45 років) і дочку Елізабет (40 років). Рита народила йому синів Честера та Трумена, яким зараз 32 та 27 років відповідно.

Раніше Фокус писав, що Том Хенкс, який знявся в картині "Людина на ім'я Отто", прийшов на прем'єру з котом на руках.