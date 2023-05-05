Скандальний "острів педофілів" Джеффрі Епштайна перетворять на розкішний курорт

Острів Епштайна купив інвестор і підприємець Стівен Декофф. Острів із маєтком Епштайна й острів поруч коштував інвестору 60 мільйонів доларів.

Джеффрі Епштайн "прославився" не тільки як друг президентів, мільйонерів і британського принца Ендрю, а і як обвинувачений у справі про зґвалтування неповнолітніх на його секс-вечірках. 10 серпня 2019 року Джеффрі наклав на себе руки в тюремній камері, а його майно пішло з молотка. Його сумнозвісний "Острів педофілів", де він влаштовував вечірки, купив інвестор і підприємець Стівен Декофф, який планує перетворити його на п'ятизірковий курорт. Про це пише Daily Mail.

Острови Літтл-Сент-Джеймс і Грейт-Сент-Джеймс входять до складу Віргінських островів США. Епштайн купив менший острів 1998 року за 7,5 мільйона доларів, а острів поряд — 2016 року за 22,5 мільйона доларів.

Маєток Джеффрі Епштайна на його острові Фото: tripadvisor.ru

Зараз за обидва острови просили 125 мільйонів доларів, але Декофф викупив їх у пів ціни. Готель він хоче відкрити до 2025 року.

Але критики сумніваються, що буде багато охочих серед багатих туристів, щоб відпочивати на курорті з такою поганою репутацією.

Після покупки острова Епштайн привіз туди 200 робітників, які збудували кам'яний будинок, два гостьові будиночки, вертолітний майданчик і химерну споруду із золотим куполом, що нагадує храм. Також там є окремі будинки для прислуги та музична кімната. Саме тут Епштейн влаштовував свої секс-вечірки й оргії. Про це стало відомо під час численних судів. У пресі острів Епштейна називали "островом педофілів", оскільки багато дівчат на його вечірках були неповнолітніми.

Наразі острови закриті для відвідування. Але вони привабили любителів гострих відчуттів, які проникли туди таємно.

Таємничий храм на острові Фото: tripadvisor.ru

Люк Рудковскі з We Are Change і Джефф Бервік змогли потрапити на острів та дослідити офіс Епштайна, кілька підземель і підібратися досить близько до загадкового "храму".

Рудковскі досліджував кілька підземних споруд, у тому числі одну, в якій, мабуть, розташовувався генератор. А ось мережу підземних тунелів, про які писали ЗМІ, виявити не вдалося.

Службовці також повідомляли про величезний душ на 10 людей, де стіни були обвішані фотографіями оголених жінок. І про те, що Епштайн десять разів переробляв свою спальню.

Маєток Джеффрі Епштайна Фото: tripadvisor.ru

Раніше журналістам вдалося проникнути на борт літака Джеффрі Епштайна, який у ЗМІ прозвали "Лоліта Експрес". На борту літака були обладнані вітальня, оббита червоним оксамитом, і спальня з двоспальним ліжком.