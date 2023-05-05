Дженніфер Лопес назвала умову, за якої кине Бена Аффлека

Зіркове подружжя уклало шлюб влітку 2022 року.

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес заявила, що кинула би Бена Аффлека, якби дізналася про його зради. Про це пише Page Six.

Зірка сцени зізналася, що розірвала б свій шлюб з Беном Аффлеком, якби коли-небудь дізналася, що він зраджував їй з подругою. Коли її запитали, чи буде співачка жорстокою чи раціональною в такій ситуації, вона відповіла, що вибрала б "піти".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

На шоу The View її запитали, якою буде відповідь артистки, якщо вона дізнається, що її чоловік зрадив їй, як актор Том Сандовал. Новини про те, що Том Сандовал нібито зраджував Аріані Медікс з їхньою колегою Ракель Левісс після дев’яти років спільного життя, захопили заголовки газет у березні 2023 року.

"Я думаю, я б просто пішла", — сказала Дженніфер під час шоу. У відповідь на її відповідь Вупі Голдберг сказала: "Навіщо витрачати час?" Потім Дженніфер додала: "Ти знаєш усе, що тобі потрібно знати. Що ще вам потрібно знати?"

Співачка та оскароносний Аффлек спочатку зустрічалися у 2002 році, але зрештою розлучилися в 2004, перш ніж остаточно одружитися в 2022.

Раніше Бен був одружений на Дженніфер Гарнер. У них троє спільних дітей: дочка Вайолет Енн (народилася в грудні 2005 року), Серафіна Роуз Елізабет (народилася в січні 2009 року) і син Семюель Гарнер (народився в лютому 2012 року). У Дженніфер Лопес від колишнього чоловіка Марка Ентоні є близнюки Емма і Макс.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Нагадаємо, чому Бен Аффлек не прийшов підтримати Дженніфер Лопес на Met Gala 2023.

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