Шарлотта Елізабет Діана. Чому дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма отримала одразу три імені
Нещодавно принцеса Шарлотта Елізабет Діана Уельська відсвяткувала свій восьмий день народження.
Принцеса Шарлотта, дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 2 травня відсвяткувала свій восьмий день народження. І оскільки принцесу все називають просто Шарлоттою, мало хто пам'ятає, що вона носить відразу три імені, і всі вони були обрані невипадково. Як Кейт та Вільям вибирали імена для дочки, пише Daily Mail.
Її повне ім'я містить численні посилання та віддають шану колишнім і справжнім королівським особам.
З того часу, як вона народилася о 8.34 ранку в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, вона підкорила серця шанувальників королівської родини по всій країні.
Усі з нетерпінням чекали, яке ім'я Кейт та принц Вільям виберуть для доньки. І лише через два дні вони отримали відповідь: з благословення покійної королеви Єлизавети герцог і герцогиня Кембридзький оголосили, що їхня дочка матиме ім'я принцеса Шарлотта Єлизавета Діана.
Букмекери відзначили, що ім'я Шарлотта було серед фаворитів, як ім'я Аліса.
Ймовірно, що повне ім'я принцеси Шарлотти, ймовірно, було натхнене трьома вельми значними фігурами у житті Вільяма та у житті Кейт Міддлтон.
Шарлотта
Вважається, що ім'я принцеси Шарлотти – данина пошани її діду, оскільки це жіноча версія імені Чарльз.
Неймовірно популярне ім'я серед членів королівської сім'ї протягом усієї історії, французькою воно означає "маленька", "жіноча", а також "вільна".
Назва має історичні зв'язки із королівською родиною. Шарлоттою звали дружину короля Георга III у вісімнадцятому столітті.
Ім'я також може бути натяком на сімейну спадщину Кейт, оскільки Шарлотта також є другим ім'ям сестри Кейт Піппи Міддлтон.
Елізабет
Друге ім'я Шарлотти, безперечно, дано на честь її покійної прабаби, королеви Єлизавети II.
Елізабет також є другим ім'ям Кейт та її матері Керол Міддлтон. Ім'я було передано за генеалогічним деревом Міддлтон на честь бабусі Керол Елізабет Харрісон, яка померла, коли Кейт було дев'ять років.
Також звали бабусю принца Вільяма – королеву-мати Єлизавету Боуз-Лайон.
Елізабет також є другим ім'ям леді Луїзи, принцеси Беатріс та принцеси Анни.
Діана
У той час як багато хто припускав, що юну принцесу назвуть на честь її покійної бабусі, принцеси Діани, Вільям ясно дав зрозуміти, що його дочка не отримає в якості першого імені ім'я його покійної матері.
"Це було б жорном на її шиї", — сказав один із давніх друзів принцеси.
Але він віддав шану своїй матері, давши на честь її третє ім'я дочки.
Через кілька хвилин після оголошення імені найближча подруга Діани Роза Монктон сказала: "Дух Діани живе у її синах, і тепер її ім'я живе у її онуці".
Граф Чарльз Спенсер, брат Діани, також схвалив вибір. Він написав у соцмережах: "Ідеальні імена. Моя дворічна Шарлотта Діана буде в захваті від того, що вона поділиться своїм ім'ям".
Принцеса також ділить своє друге ім'я зі своєю кузиною Лілібет Діаною Маунтбеттен-Віндзор, другою дитиною принца Гаррі та Меган Маркл.
З нагоди дня народження принцеси Шарлотти її батьки опублікували нові фото. На одному зі знімків дівчинка позує зі своїм улюбленим собакою.