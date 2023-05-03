Кейт Міддлтон показала нове фото принцеси Шарлотти з домашнім улюбленцем

Напередодні єдина донька принца та принцеси Уельської відзначила восьмий день народження.

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8-річна принцеса Шарлотта позувала фотографу зі своїм домашнім улюбленцем. Ще один святковий портрет принц та принцеса Уельські опублікували у своєму Instagram.

Королівське подружжя здивувало шанувальників другою новою фотографією єдиної доньки.

"Дякуємо за всі привітання з днем народження", — підписали вони фото іменинниці та чорного пса Орли.

На фото зображено Шарлотту, яка обіймає свого улюбленця з Уельса на траві. Кокер-спанієль королівської родини також з’явився на одному з фото сьомого дня народження принцеси минулого року.

Автором знімку стала Міллі Пілкінгтон, яка також фотографувала принца Луї на його пʼятий день народження.

"Така честь, що мене попросили зробити твій портрет, Шарлотто. А ще більше, що ваші батьки цим поділилися. Дякую, що зробили мою зйомку з вами такою веселою. Ви такі ж прекрасні за характером, як і в житті ❤️", — прокоментувала свою співпрацю з королівськими особами фотографиня.

Принцеса Шарлотта з домашнім улюбленцем

Щодо Кейт Міддлтон, то вона була автором знімку Шарлотти, який був опублікований напередодні восьмого дня народження принцеси. Дружина принца Вільяма сфотографувала свою дочку у Віндзорі, коли вона сиділа, посміхаючись, у білому плетеному кріслі в білій сукні.

Дочці принца Вільяма та Кетрін Міддлтон, яка наразі є третьою в черзі на престол, 2 травня 2023 виповнилося 8 років.

Принцеса Шарлотта

Нагадаємо, зʼявився новий портрет принцеси Шарлотти до її дня народження.

Також Фокус писав про улюблений фільм принцеси Шарлотти.