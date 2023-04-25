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Стиль життя

Кейт Міддлтон порушила традицію. Що не так із новими фото принца Луї

Принцеса Уельська та принц Луї, знімок, день народження Луї
Фото: princeandprincessofwales/instagram | Принцеса Уельська та принц Луї

Принц Вільям і Кейт Міддлтон замовили нові фото сина професійному фотографу.

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23 квітня були представлені нові фото молодшої дитини принца та принцеси Уельських, принца Луї, з нагоди його п'ятиріччя. Шанувальники королівської родини активно обговорюють кадри досі, оскільки Кейт Міддлтон цього разу відступила від своєї традиції, пише Hello.

По-перше, на знімку видно й матір хлопчика, а по-друге, вперше після народження Луї Кетрін не сама робила фотографію своєї дитини.

Раніше герцогиня Кембриджська та Корнуольська особисто знімала доньку та синів для нових портретів у дні їх народження. Зараз майбутні король і королева скористалися послугами давньої фотографки їхньої родини Міллі Пілкінгтон, відомої своїми портретами новонароджених і старших дітей. Вона також знімала весілля Вільяма та Кейт у 2011-му.

Міллі фотографувала принца та його матір на території котеджу "Аделаїда" у Віндзорі, де мешкає принц Вільям зі своєю родиною з минулого року. Дитина сидить у садовому візку з бур'янами й усміхається матері.

До першого дня народження Вільям і Кейт випустили три фотографії, зроблені принцесою в їхньому будинку в Норфолку. На знімках до його другого дня народження було зображено зухвале маля з фарбою, що покриває його руки, а потім і обличчя. Хлопчик одягнений у синю картату сорочку. На фото до третього дня народження хлопчик позував, одягнений у все синє та на велосипеді.

Минулого року принц і принцеса поділилися чудовими знімками Луї на пляжі, одягненого в біло-блакитну картату сорочку та сірий джемпер, прикрашений червоними, жовтими та синіми зірками, — їх також зробила Кетрін.

Кейт, фотографці-аматорці, колишній студентці факультету історії мистецтв і покровительці Королівського фотографічного товариства, часто приписують створення портретів її дітей, які публікуються на дні народження, перший день у школі й інших особливих випадках.

За словами фотографа Метта Портеуса, у Кейт — "вроджений талант працювати з камерою".

"Кетрін — чудова фотографка, ми обоє поділилися порадами стосовно натури та поговорили про світло, налаштування та стилі. У Кетрін приголомшливий погляд на фотографії, тому вона завжди вкаже нам правильний напрямок світла та фону. Я завжди шукаю краще світло та працюватиму з ним в кожній сцені", — зазначив майстер.

Раніше Фокус писав про те, що принц Луї з'явився з усією родиною на великодній службі.