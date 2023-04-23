Кейт Міддлтон опублікувала нові фото принца Луї з нагоди його дня народження

Знімки принца робила не Кейт, як це було раніше, а близька до королівської родини фотографка Міллі Пілкінгтон.

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23 квітня наймолодшому синові принца та принцеси Уельських, Луї, виповнюється п'ять років. Напередодні цього дня Кейт Міддлтон опублікувала на офіційній сторінці у соцмережі дві нові фотографії іменинника. На відміну від попередніх років, на цей раз знімки робила не Кетрін, а фотограф Міллі Пілкінгтон.

Кадри повністю відображають веселу вдачу маленького принца. На знімках він зображений, сидячи у садовій тачці з бур'янами, яку штовхає усміхнена Кейт. На хлопчикові – сині шорти та картата сорочка під яскраво-синім светром з жакардовим візерунком. Він одягнений для гри на відкритому повітрі в саду будинку його сім'ї у Віндзорі.

Принц Луї з матір'ю позують Міллі Пілкінгтон Фото: princeandprincessofwales/instagram

Знімки Міллі зробила минулого тижня у Віндзорі. Пілкінгтон має давні стосунки з принцом та принцесою Уельськими. Вона знімала їхнє весілля у 2011-му, а також відома приголомшливими портретами немовлят та дітей.

6 травня Луї, який є четвертим у лінії престолонаслідування, з'явиться зі старшими братом і сестрою на коронаційній ході свого діда Карла III від Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу.

"Він раптом так виріс, і у нього попереду великий рік", – поділився з журналістами інсайдер.

Принцу Луї виповнилося п'ять років Фото: princeandprincessofwales/instagram

Хлопчик з'явився на публіці, дебютувавши у ході Trooping the Colour з нагоди Платинового ювілею його прабабусі Єлизавети ІІ у червні минулого року. Малюк став зіркою, оскільки його безпосередність підкорила британців та ЗМІ. Фотографії з його кумедними гримасами розлетілися по всьому світу.

Востаннє він був разом із усією родиною на великодній недільній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі на початку цього місяця.

За словами близьких до королівської родини людей, Луї – найулюбленіший онук короля. Вони мають особливі стосунки, що демонструють рідкісні спільні фото монарха та хлопчика.

Принц Луї Артур Чарльз народився об 11:01 23 квітня 2018 року. Зараз він разом з батьками, братом Джорджем та сестрою Шарлоттою живе у котеджі Аделаїда у Віндзорі та відвідує школу Ламбрук.

Попри чутки про те, що вони планують переїхати в набагато величнішу Королівську ложу, коли її звільнить герцог Йоркський, принц, принцеса та їхні діти дуже комфортно почуваються в будинку з чотирма спальнями, який може похвалитися великими садами в самому серці Віндзора.

Хлопчик росте таким же спортивним, як і його батьки, і любить регбі. Після школи малюк із задоволенням стрибає на батуті, щоб скинути енергію, що накопичилася.

Раніше Фокус писав, що поведінка принца Луї на публіці під час Платинового ювілею мало не поставила під загрозу його присутність на коронації.